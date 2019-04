Vi ønsker å bidra til at folk i vår region har ikke bare trygge, men fremtidsrettede jobber å gå til. Fallende oljepris de siste årene har vist at vår økonomi har blitt sårbar nettopp på grunn av vår oljeavhengighet. I vår region har mange gått arbeidsledige på grunn av uforutsigbarheten i fossilbransjen, og vi ser at investorer selger seg ut av fossilmarkedet fordi det er usikkert. De neste årene vil det skje et skifte fra oljeøkonomi til grønne arbeidsplasser - enten vi i Rogaland er aktivt med på det eller ei. Vi må ha en plan - en plan som sørger for at vi unngår massearbeidsledighet og som gjør oss mindre sårbare. Olja er ikke fremtiden. Vi må omstille oss.

Fra oljeby til grønn energihovedstad

Omstillingsevnen i vår region er det lite å si på. Da silda forsvant, gikk næringslivet i Rogaland over til brisling og hermetikk. Sjøhusene fra sildefisketiden ble ombygd til moderne hermetikkfabrikker, og mange næringer hang seg på og tjente godt på hermetikken. Vi tror at det kan gjennomføres en storstilt omstilling på ny - denne gangen fra oljeby til grønn energihovedstad.

Vi mener at de nasjonale midlene som i dag spyttes inn i olja i stedet skal brukes til å stimulere klimavennlige næringer. Vi vil gi støtte til arbeidet med å omstrukturere kompetansen og teknologien fra olje- og gassbransjen til bruk i nye fagområder. Slik skal du som jobber i oljeindustrien kunne gå til en trygg jobb i fremtiden.

Essensiell kompetanse

Du som i dag jobber i oljå trengs også fremover hvis vi satser på fremtidsrettet teknologi allerede nå. Du er en ressurs! Vi vet at du sitter på kompetanse som er helt essensiell for å gjennomføre det grønne skiftet. Vår region har fantastiske ressurser i både mennesker, teknologi, natur og råvarer, og vi har alle forutsetninger for å lykkes i fremtidens næringsliv. Med den lokale ekspertisen innenfor energisektoren har vi et stort konkurransefortrinn. Denne kan overføres til nye næringer. Så oljearbeider, du trengs for å kunne gjøre havvind til en lønnsom suksess. Din ekspertise er nyttig for å kunne satse på medisinske nyvinninger. Dine evner er viktige i satsingen på karbonfangst.

MDG ønsker ikke massearbeidsledighet og nedgangstider. Vi ønsker trygghet og forutsigbarhet i arbeidslivet. Dette får vi til gjennom en storstilt teknologisk satsing i dag. Vi bryr oss både om folks hverdag, arbeidsplasser og om vår felles fremtid.