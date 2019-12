Drøye påstander om eiendomsskatt fra Frp

DEBATT: Jørn Kyle Finnesand og Tor Bernhard Harestad fra Frp har et innlegg i Aftenbladet 29. november som er fullt av drøye påstander og løgn om flertallspartiene sine holdninger til intensjonsavtalen og vedtak i fellesnemda.

«Jeg håper Frp i Stavanger vil vise respekt for både intensjonsavtale og vedtak i fellesnemda i tida framover», skriver Dagny Sunnanå Hausken.

Dagny Sunnanå Hausken Ordfører i Rennesøy, varaordfører i Stavanger

Fellesnemda har gjort alle politiske vedtak i forbindelse med kommunesammenslåingen mellom Finnøy, Rennesøy og Stavanger. I Stavanger kommunestyre mandag 25. november stemte alle partiene unntatt Frp for at det skal være eiendomsskatt i hele kommunen. Dette har ikke vært en enkel sak, og ingen ønsker eiendomsskatt dersom det er mulig å unngå det.

Harestad prøver å gjøre flertallspartiene i Stavanger til syndebukker for at Rennesøy får eiendomsskatt.

I Rennesøy har vi ikke hatt eiendomsskatt på hytter og hus slik som i Stavanger og Finnøy. Det er derfor spesielt vanskelig for oss.

Stavanger har hatt eiendomsskatt i mange år med Høyre og også Frp i ledelsen, uten at de på noen måte har fått til å kutte 280 mill i budsjettene og fjerne skatten.

Intensjonsavtalens tekst: «3. En endring av eiendomsskatten må vurderes. Endringer i inntektsgrunnlaget til den nye kommunen kan påvirke tjenestenivået. Dersom det blir eiendomsskatt i en ny kommune, vil Rennesøy og Finnøy få fritak i områder som ikke er utbygd på bymessig vis. Områder som er utbygd på bymessig vis i Rennesøy og Finnøy, vil få lavere sonefaktor enn sentrale deler av Stavanger.»

Mange møter

Fellesnemda for de tre kommunene har hatt oppe til behandling saken om eiendomsskatt i mange møter, uten at det har vært mulig å konkludere med hva som ligger i denne formuleringen. Harestad har hele tiden vært tett på denne prosessen. Han vet utmerket godt hvor vanskelig det har vært å ta en beslutning i saken. Nå prøver han å gjøre flertallspartiene i Stavanger til syndebukker for at Rennesøy får eiendomsskatt.

Fellesnemda har vedtatt at det skal være eiendomsskatt i Nye Stavanger. Nemda vedtok at summen av eiendomsskatt som innkreves skal være lik som i dag. Nemda har også vedtatt at Stavanger sitt regelverk for utskriving av eiendomsskatt skal legges til grunn.

Noen har prøvd å definere utbygd på bymessig vis til Vikevåg og Judaberg. Hvem vil sette grensene rundt Vikevåg og Judaberg, og fortelle hvem som skal betale og hvem som får fritak?

Ordningen med soneinndeling som baserer seg på verdien av bolig og hytte, mener jeg er det nærmeste vi kunne komme intensjonen som ligger i intensjonsavtalen.

Utrolige beskyldninger

Det er nærmest utrolig å lese hvilke beskyldninger Kyle Finnesand og Harestad kommer med. Flertallspartiene blir beskyldt for løftebrudd og løgn, og for å gi blaffen i den fremforhandlede intensjonsavtalen. Arbeidet i fellesnemda har ikke hatt noen hensikt.

Dette får vi høre fra et parti som har vært pådriver i kommunesammenslåingen, og allerede i høst har tatt omkamp på to av fellesnemda sine vedtak.

Stavanger skal ikke være språknøytral, men en bokmålskommune.

Det skal ikke hete kommunestyre, men bystyre i Stavanger.

Frp sin representant uttalte fra talerstolen at det ikke er naturlig at 9000 innbyggere i Finnøy og Rennesøy skal bestemme over Stavanger sine 130.000.

Useriøs drittslenging

Harestad og Kyle Finnesand kobler i tillegg sammen min rolle som varaordfører med vedtaket om eiendomsskatt. Det vil jeg kalle direkte useriøs drittslenging.

Jeg håper Frp i Stavanger vil vise respekt for både intensjonsavtale og vedtak i fellesnemda i tida framover. Jeg vil iallefall gjøre det jeg kan for at intensjonsavtalen og fellesnemda sine vedtak skal følges opp best mulig.

