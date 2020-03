Avsporing fra Lesesenteret om karakterer i stavangerskolen

STAVANGER: Kjersti Lundetræ, senterleder for Lesesenteret ved UiS, hevder i et debattinnlegg i Aftenbladet at Stavanger kommune driver en «vill lek med tall».

Skolesjef Jørn Pedersen svarer her på et debattinnlegg fra Kjersti Lundetræ ved UiS, – som på sin side kommenterte en kommentarartikkel av Harald Birkevold (se lenker helt nederst).

Debattinnlegg

Jørn Pedersen Skolesjef, Stavanger kommune

Lundetræs gjør det til et poeng at vi i den årlige kvalitets- og utviklingsmeldingen sammenlikner dette med inntil tre års læringsfremgang.

For å gjøre det helt klart fra starten: Vi leker ikke med tall. Koblingen mellom forskjell i grunnskolepoeng og antall år læringsfremgang, som vi for øvrig ikke har funnet på selv, er et bilde på hvor alvorlig problemstillingen fortsatt er for elevene i norske skoler. Det er selvsagt ikke en beskrivelse av mekaniske årsakssammenhenger. La meg illustrere hvordan vi tenker:

Ifølge 2019-tall fra Statistisk sentralbyrå, var gjennomsnittlig grunnskolepoeng for barn av foreldre med grunnskole eller ingen fullført utdanning 35,6. Til sammenlikning fikk barn av foreldre med mer enn fire års utdanning på universitets- og høgskolenivå 46,7 grunnskolepoeng i snitt. Dette er ikke et enestående norsk fenomen, og i de fleste land vil effekten av foreldrenes utdanningsbakgrunn være større for gutter enn for jenter. I norsk sammenheng ser vi derimot at effekten er omtrent lik for elever av begge kjønn.

Når tallene får betydning

Det er en sterk sammenheng mellom grunnskolepoeng og gjennomføring av videregående skole. I den ene ytterkanten ser vi at mer enn 90 prosent av elevene med 50 grunnskolepoeng eller mer fullfører videregående skole innen fem år. 35–40 prosent av elever med mellom 25 og 29 grunnskolepoeng fullfører innen samme periode.

Et stort flertall av dem som ikke fullfører innen fem år, fullfører heldigvis etter ytterligere noen år. Bildet er altså ikke så dystert som man kunne tro. Det er imidlertid åpenbart at grunnskolepoeng er en avgjørende faktor for hvor raskt man kommer videre i arbeidsliv eller studier.

Ja, helt vilt

Antall grunnskolepoeng er ikke et mål i seg selv. Tallene som viser at det er forskjell mellom elevene basert på foreldrenes utdanningsnivå, viser også at det over tid er en positiv utvikling i gjennomføring av videregående skole, spesielt for elevene med få grunnskolepoeng. Kjersti Lundetræ peker selv på noen av grepene som har vært viktige i forbindelse med å få til dette, blant annet tidlig innsats og mer motiverende undervisning. Lesesenteret er en av våre gode samarbeidspartnere i arbeidet med å øke kvaliteten på opplæringen, men det er ikke spesielt konstruktivt å spore av debatten slik Lundetræ bidrar til i sitt innlegg. Det er faktisk helt vilt.