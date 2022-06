Forsand-vedtaket skaper gro­botn for politikar­forakt

DEBATT: Blei grensejusteringssaka mellom Sandnes og Strand avgjort med bakgrunn i kva som er best for innbyggjarane i Forsand og i Ryfylke – eller i kva som politisk gagnar Ap og Sp best?

«Aksjonsgruppa ja til folkeviljen, nei til tvangssamanslåing» var nøgd med at 54 prosent av folk i gamle Forsand kommune i februar 2022 ville grensejusterast til Strand kommune frå Sandnes – men regjeringa, ved kommunal- og distriktsminister Sigbjørn Gjelsvik (Sp), ville det annleis. Nærast fotografen står Rolf Magne Haukalid, bak frå venstre står Tore Hans Mikkelson, Ingvar M. Fossan, Ingeborg L. Søyland og Årstein Løland.

Debattinnlegg

Torstein Haukalid Tidlegare folkevald i Forsand

Når eg les utgreiinga og vedtaket til kommunal- og distriktsminister Sigbjørn Gjelsvik, er det ingenting der som tyder på at det er faglege, praktiske saker som er grunnen til at han ikkje gjekk inn for grensejustering. Han tok ikkje omsyn til at 54 prosent av innbyggjarane i gamle Forsand ville til Strand. Han tok ikkje omsyn til at geografien vår bind oss saman med Ryfylke. Han tok ikkje omsyn til at Forsand har eit felles bu- og arbeidsområde med Strand.

Ministeren skriv at det er ei heilskapleg vurdering som ligg bak vedtaket.

Kommunal- og distriksminister Sigbjørn Gjelsvik (Sp).

Det som burde ha stått

Denne heilskaplege vurderinga kan ikkje vera kva som er best for Forsand og Ryfylkeregionen. Nei, det må vera korleis Ap og Sp vinn kvar sine sigrar.

Difor hadde det vore meir truverdig om Gjelsvik i vedtaket sitt hadde skrive: Departementet meiner etter ei heilskapleg vurdering at regjeringa med å seie nei til grensejusteringa får den beste premieringa for Ap og Sp.

Hadde ministeren skrive dette, hadde han vore ærleg.

Ærlegdom og truverd

Dei fleste gjennomskodar det politiske spelet her. Når politikarar gjer noko anna enn dei seier, som i denne grensejusteringssaka, skapar det grobotn for politikarforakt.

Landet vårt er bygd opp på ein kultur der utgangspunktet er at me kan stola på kvarandre, og at vi er ærlege og reielege, skal liggja i botnen av handlingane våre.

Det vedtaket kommunal- og distriktsministeren har gjort i grensejusteringssaka mellom Sandnes og Strand, set truverd og tillit til politikarane våre langt tilbake.

Så til Støre, Vedum og Gjelsvik: De må ikkje halda fram med å riva ned truverdet til vårt gode politiske styresystem!

Artikkelforfattar Torstein Haukalid (KrF) var ordførar i tidlegare Forsand kommune i periodane 1990–1991 og 1999–2003. Red.mrk.