Vi må kunne ha en åpen diskusjon også om koronahåndtering

DEBATT: I en leder i Aftenbladet 7. desember bes vi om å puste med magen. Ifølge dem har Høyres angrep på regjeringens koronahåndtering vært umusikalsk og lite forankret i egen politikk. «Vi har nå en Høyre-side som på inn- og utpust roper om mer tiltak.»

«Jeg mener Høyres kritikk har vært saklig og basert på faglige råd som er åpent tilgjengelige», skriver Tone Wilhelmsen Trøen. Her Trygve Slagsvold Vedum (V) og Jonas Gahr Støre (Ap) under regjeringens pressekonferansen om koronasituasjonen.

Tone Wilhelmsen Trøen Helsepolitisk talsperson i Høyre

Det er ikke helt riktig. Vi har kritisert regjeringen for å være bakpå i håndteringen da man så at situasjonen endret seg. Høyres kritikk har handlet om tempoet i vaksineringen, at regjeringen ikke kom med en oppdatert strategi, at Støre ikke ville redegjøre om koronasituasjonen for Stortinget, om utydelig kommunikasjon, og at regjeringen ikke begrunnet hvorfor de ikke fulgte opp faglige råd de hadde mottatt.

Å snakke om smittetall, å stille kritiske spørsmål og å ønske en regjering som tidligere var føre-var, kan ikke være det samme som å «skape frykt og engstelse rundt smitteverntiltakene». Vi var ikke alene om å si ifra. Kommuner og statsforvalter skrev brev til regjeringen med en etterlysning av avklaringer og tydelighet.

Debatt om smitteverntiltak og koronahåndtering er ikke noe nytt. Det som er nytt er at Ap er i regjering og Høyre i opposisjon.

Saklig kritikk

Jeg mener Høyres kritikk har vært saklig og basert på faglige råd som er åpent tilgjengelige. Og hvis dette er umusikalsk, var det ikke da umusikalsk da Arbeiderpartiet kritiserte Høyres håndtering av pandemien allerede i april 2020? Eller da Ap angrep konkrete smitteverntiltak for eksempel for fotballen? Eller da Senterpartiet kritiserte Høyre for at vi ikke ville bruke russisk vaksine i Norge, som ikke var godkjent av europeiske legemiddelmyndigheter? Eller da Jonas Gahr Støre erklærte at det ville vært mindre smitte i Norge dersom de hadde styrt? Eksemplene på angrep på Høyres koronahåndtering var mange. I den grad det var noe igjen som kunne ryke, så slo Ap i opposisjon til med å stemme ned konkrete og faglig anbefalte smitteverntiltak i Stortinget. Tiltak som Høyre i regjering mente var viktig for å ta vare på liv og helse. Ap mente det var avgjørende å åpne for mer skjenking av alkohol, og at det hastet (!) med å overprøve regjeringen, samtidig som en ny virusvariant spredte seg i Norge.

Ikke kritisere for å kritisere

Debatt om smitteverntiltak og koronahåndtering er altså ikke noe nytt. Det som er nytt er at Ap er i regjering og Høyre i opposisjon. Og så er vi helt enige i at man ikke skal kritisere for å kritisere, og at man ikke skal politisere og polarisere korona. Kritikken må være berettiget. Det mener vi at den var.

Så er det leit at vi igjen står i en situasjon hvor regjeringen har måttet innføre strengere tiltak, basert på faglige råd. Mange er slitne og leie, men nå er det viktig at vi alle bidrar til at belastningen på helsetjenesten reduseres og følger de regler og anbefalinger regjeringen gir. Vaksinen er det aller viktigste tiltaket vi har. Jeg håper alle takker ja til vaksinen, og at tempoet i vaksineringen økes.