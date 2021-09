En stemme til MDG er mer verdt enn noen gang

VALG: Trond Birkedal bommer når han skal analysere MDG og årets stortingsvalg.

Skulle det likevel gå slik Birkedal spår, at MDG ikke blir et regjeringsparti, vil et stort MDG få mye makt og innflytelse likevel, skriver Håkon Fossmark, stortingskandidat for MDG i Rogaland.

Debattinnlegg

Håkon Fossmark Stortingskandidat for MDG i Rogaland

Publisert: Publisert: Nå nettopp

Trond Birkedal har en god penn og vanligvis mange gode poeng i sine politiske kommentarer. Men når han i Aftenbladet 3. september skal analysere årets stortingsvalg, bommer han grovt.

I kommentaren hevder Birkedal at en stemme til MDG er bortkastet. Det stemmer selvfølgelig ikke.

Velgerne bestemmer

Birkedal viser til at verken Jonas Gahr Støre eller Erna Solberg ønsker MDG med i en regjering. For det første er det verken Birkedal, Gahr Støre eller Solberg som bestemmer hvem som får makt i Norge. Det bestemmer velgerne. Jo større MDG blir, jo vanskeligere blir det å komme utenom oss og våre krav om en radikal endring i miljøpolitikken i Norge.

Skulle det likevel gå slik Birkedal spår, at MDG ikke blir et regjeringsparti, vil et stort MDG få mye makt og innflytelse likevel. Sannsynligvis får vi en mindretallsregjering i Norge etter valget. Da må regjeringen finne støtte fra andre partier, f.eks. MDG, både for å vedta budsjettet og i en rekke enkeltsaker.

Et eksempel: Ap, Sp og Frp har funnet sammen i flere saker i Stortinget de siste årene. Ingen av dem er i regjering, men sammen har de flertall. De gikk for eksempel sammen om å fullstendig ødelegge regjeringens gode forslag til rusreform, en reform som endelig ville ta rusmisbrukerne på alvor og vise dem verdighet gjennom å tilby hjelp i stedet for straff.

Slik bidro Ap, Sp og Frp til å gjøre norsk politikk, og rusmisbrukeres hverdag, dårligere.

Kampen mot sperregrensen

Dersom MDG havner på vippen, vil vi bruke vår innflytelse til å støtte politikk som tar Norge i en grønnere retning. FN har sagt det nå er «kode rød» for menneskeheten.

Uansett hva Birkedal mener, kommer MDG ikke til å bli satt på gangen. Med nok stemmer, kan vi flytte norsk politikk. Erna Solberg har uttalt at Norge ikke trenger MDG. Jonas Gahr Støre advarer også mot å stemme på oss. Grunnen er åpenbar: En stemme på MDG vil tvinge Støre og Solberg til å flytte politikken i grønn retning. Og det vil de ikke.

MDG er skummelt nær sperregrensen. En stemme fra eller til vil kunne avgjøre om vi kommer under eller over. Derfor en grønn stemme så mye verdt akkurat i år. Du får valuta for stemmen din hvis du stemmer MDG. Det er både den enkleste klimahandlingen du kan gjøre, og den viktigste.

Uansett hva Birkedal mener, kommer MDG ikke til å bli satt på gangen. Med nok stemmer, kan vi flytte norsk politikk.