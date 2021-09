Tenker du grønt, stem blått

DEBATT: Med Høyre skal vi stoppe utslippene, ikke utviklingen.

«Høyre tror på det grønne skiftet og at vi gjennom det både kan kutte utslipp og skape jobber», skriver Lene Westgaard-Halle og Aleksander Stokkebø.

Debattinnlegg

Lene Westgaard-Halle Leder i Konservativt Klimanettverk

Aleksander Stokkebø Stortingsrepresentant for Rogaland, Høyre

Publisert: Publisert: For mindre enn 50 minutter siden

Den nyeste rapporten til FNs klimapanel viser for alvor at vi har en stor jobb foran oss. Generalsekretæren sier det er «code red for humanity», og sommeren er bare en forsmak på hva vi har i vente; ekstremvær som hetebølger og ekstremnedbør vil bli vanligere. I utfordringene ligger det imidlertid også mange muligheter, om vi håndterer dem bra.

Så hva har det egentlig å si her i Rogaland og hva kan vi gjøre? Høyre har i regjering ført en politikk som kutter utslipp fem år på rad, samtidig som vi også sørger for arbeidsplasser og økonomisk vekst. Vi vil jobbe sammen med næringslivet for å kutte utslipp, ikke bare stå der med en lang pekefinger og snakke om alt man ikke bør gjøre. Kampen for lavere utslipp, kan gjøre livene våre bedre her i Rogaland, og sikre oss jobber også i fremtiden.

Å gjøre det dyrere å forurense er ansett som den mest effektive og treffsikre måten å redusere utslipp på.

Enorm omstilling

Høyre tror på det grønne skiftet og at vi gjennom det både kan kutte utslipp og skape jobber. Samfunnet står overfor en enorm omstilling. Det er krevende med endringer, men det gir oss også muligheter til skape noe nytt. Fra hjertet av energihovedstaden går Norsk Solar nå foran for å bygge ut mer solkraft verden over, mens Beyonder lager verdens mest miljøvennlige batterier. SAR satser på sirkulærøkonomi og gjør avfall til ressurs, mens Desert Control gjør tørkerammede områder om til dyrkbar jord. Eksemplene er mange og fellestrekket for de fleste er at regjeringens styrking av Innovasjon Norge, SkatteFunn og ENOVA bidrar til å få fart på omstillingen.

Noe av det viktigste vi som enkeltpersoner kan gjøre i hverdagen er å se på hvordan vi kan minske utslippene våre knyttet til transport. Derfor har Høyre satset stort på insentiver til elbiler, og resultatene har ikke latt vente på seg.

Nå i 2020 var nesten 55 prosent av nybilsalget elbiler. Nå vil vi satse enda mer på hurtig- og lynlading i hele landet. Slik at det ikke bare er billigere, men også enklere å velge en bil uten utslipp. Med lokale selskaper som Zaptec og Easee på markedet, gir det også store muligheter for lokal verdiskaping og jobber.

Å gjøre det dyrere å forurense er ansett som den mest effektive og treffsikre måten å redusere utslipp på. Derfor går Høyre til valg på å gradvis øke CO₂-avgiften frem mot 2030. Det vil gjøre det dyrere å forurense, men hver eneste krone som kommer inn via avgiften skal gå tilbake til folk og bedrifter. Det blir dermed billigere for deg å velge grønne løsninger. Klimakampen har alt for lenge handlet om alt som er «vondt og vanskelig», vi tror på å kutte utslippene, uten å kutte utviklingen.

Spennende jobber

For det går i riktig retning. I Norge har vi nå de laveste utslippene på 28 år. Det går ikke på langt nær raskt nok, men det skjer mye. Regjeringens klimaplan kombinerer utslippskutt med å skape nye, spennende jobber her i vår region. Ikke bare satser vi massivt på nye teknologier som karbonfangst og lagring – med hovedkontor i Energihovedstaden, havvind, hydrogen og grønn skipsfart, vi satser også tungt på jernbane, utslippskutt i by og bygd, sirkulær økonomi, og vannkraft. De grønne økningene i årets budsjett er på over 11 milliarder kroner! Det er massivt, og det skaper flere jobber.

Med Høyre skal vi stoppe utslippene, ikke utviklingen. Tenk grønt - stem blått!