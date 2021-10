Kakefest i bank – om å forsyne seg

DEBATT: På plakater og i sosiale medier forkynnes det glade budskap at utbytte er på vei til kundene i Sandnes Sparebank. Illustrasjonen er tydelig – presist skårne stykker.

«Har kakestykket til Sandnes Sparebank en viss bismak?» spør Torbjørn Husebø.

Torbjørn Husebø Stavanger

Hvordan henger så dette sammen? Utbytte til kundene som ikke eiere? Bankens egenkapital er satt sammen av den opprinnelige oppsparte, som ofte omtales som

samfunnskapital og eierløs, nå kalt grunnfond. Sidestilt er eierkapital som er innbetalt l fra institusjoner, kommuner, private og selskaper.

Andre banker har kundeutbytte, men egenkapitalen har en annen struktur slik at belastningen ikke blir så tyngende for samfunnskapitalen.

Tar hele belastningen

Bankens overskudd for 2020 ble fordelt i samsvar med eierbrøken. Av 60 mill. som tilfalt grunnfondskapitalen, ble kr 48 mill. avsatt til kundeutbytte og kr

10 mill. til gavefondet. Det er dette som er grunnlaget for «kakefesten». Virkingen av arrangementet er at av overskuddet tar den eierløse kapital hele belastningen og styrkeforholdet forrykkes ikke innad. Vanligvis skjer dette ved at utbetaling av utbytte til eierne er større enn hva som belastes den eierløse ved tildeling av gaver o.l. det tilbakeholdte overskudd er relativt begrenset i denne omgang.

Framkom klare innvendinger

Over tid, dersom praksis opprettholdes på dette nivå vil det føre til en gradvis avsvekking av den kapital som har sin opprinnelse fra historien. Hvor søker man begrunnelsen for framgangsmåten? For det første at det er kundene som til enhver tid som har bidratt til å skape overskuddet. Det er i noen grad riktig, men det er egenkapital som er grunnlaget for at banken kan drive virksomheten. Uten egenkapital – ingen bank. Da ordningen ble vedtatt, framkom klare innvendinger. Imidlertid skjøv man tilsynsmyndigheten foran seg – tiltaket var ikke i strid med de bestemmelser det er satt til å forvalte.

At så ikke er tilfelle har sine begrensninger – hva med mer allmenne hensyn så som hindre avmagring av fellesverdier til fordel for en begrenset krets av kunder og eiere? At konkurransen vris er åpenbart og tilsiktet. Andre banker har kundeutbytte, men egenkapitalen har en annen struktur slik at belastningen ikke blir så tyngende for samfunnskapitalen. Har kakestykket en viss bismak?