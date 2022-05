Hårreisende av Rødt å ønske Norge ut av Nato

DEBATT: Rødt vil ha Norge ut av Nato. Når Russland invaderer Ukraina, og våre naboland Finland og Sverige ønsker seg inn i en fart, da skal Norge melde seg ut? Har historien ikke lært oss noen ting?

Rødt vil ha Norge ut av forsvarsalliansen som nabolandene våre vil inn i så raskt som råd, viser innsenderen ti. generalsekretær Jens Stoltenberg viser på bildet frem Nato-søknadene til Sverige og Finland.

Debattinnlegg

Erlend Jordal Statsviter og lokalpolitiker (H)

Grunnlaget for Nato- alliansen forsvant etter at Sovjetunionen forsvant, skriver Leiv Olsen i Rødt i Stavanger Aftenblad 23. mai. Vel historien tidligere har vist oss at diktatorer kan reise seg, og angrepet på Ukraina viste at Nato aldri har vært viktigere enn nå.

Rødts fantasiverden

Rødt forteller eventyrfortellinger om hvordan de vil bygge opp vårt nasjonale forsvar. Det er bare å se på deres alternative budsjetter. De har ikke hatt noen betydelige økninger i forsvarsbevilgningene. De små økningene de har foreslått, har de finansiert med å kutte i andre deler av forsvaret. Det er helt hårreisende at de har kuttet ut F-35 kampfly.

Rødts logikk er at vi skal gå ut av forsvarsalliansen vår, og ikke bygge opp forsvaret nevneverdig. Men når et stort diktatorisk naboland invaderer et mindre naboland som vil beholde egen frihet og demokrati, da er det plutselig ikke rett tidspunkt å melde Norge ut av Nato. Det er som å si at en ikke vil ha en brannforsikring på huset før brannen faktisk er i gang.

Hadde Rødt fått det som de ville, hadde vi vært meldt ut nå, og uten et slagkraftig forsvar. Våre to naboland står nå i en situasjon der de vil ha den samme tryggheten som Norge har. De vil inn i Nato fortere enn svint. Og det får meg til å tenke på det som vil bli en skammens dag. Den dagen når Stortinget skal behandle Nato-søknadene fra Sverige og Finland.

Tenk hva du stemmer på

Den dagen skal Rødt stemme imot at de får lov å bli med i alliansen med oss. Og til de som er redd for at Nato med sine atomvåpen gjør oss til et mål, reflekter over dette. Dere er altså redde for at diktaturet Russland skal jevne deler av Norge med jorden med sine atomvåpen, fordi Russland ved et angrep på oss, blir stanset av effektive forsvarsstyrker fra våre allierte. Og dermed tyr til atomvåpen. Og så er det Nato vi skal være redde for? Det er fullstendig ulogisk. En sikkerhetspolitisk kortslutning.

Vi må ta et oppgjør med de som tror at en alliansefri hverdag er veien å gå. Der vi rygger og bukker for diktaturer som turer frem. Nei. Det har vært prøvd før, i tiden før andre verdenskrig. Vi lærte den leksen den harde veien 9. april 1940. Og vårt slagord etter krigen ble: «Aldri mer 9. april»!

For et lite land som Norge krever trygghet en allianse med andre og betydelig sterkere land som garanterer vår frihet. Og den friheten og tryggheten får vi i Nato. Og de som stemmer på Rødt, de stemmer for å få oss ut av den alliansen. Det bør de tenke over.