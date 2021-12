Bør bare fattige kunstnere få koronastøtte?

GJESTEKOMMENTAR: At små kulturaktører plutselig står og kjemper sammen med store juleturnéfirmaer med Petter Stordalen i ryggen om de samme pengene, oppleves som urettferdig. Men det er ikke sikkert det er det.

Hvordan skal vi sammenligne epler og bananer? Hvem kan gå med overskudd, og hvor mye penger er det lov å tjene om man er kunstner?

Natasja Askelund Billedkunstner

Samme hva du gjør, det blir feil uansett. Slik kan de i alle fall virke når det gjelder støtteordninger for koronarammede bransjer. Eller handler det om kunsten å sammenligne epler med bananer?

Fredag var kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen i nettmøte med kulturlivet og svarte på spørsmål om støtteordninger etter nok en runde med nye smittevernregler. Etter mandagens pressekonferanse, er vi i gang igjen. Kulturlivet er hardt rammet. Etter snart to år med pandemi begynner hestene å bites. Hvem får støtte og har de egentlig fortjent det?

Hvorfor Abel og ikke Brøndbo?

Er det riktig at Kurt Nilsen har fått over 13 millioner kroner i stimuleringsordning, og burde Morten Abel ikke ha søkt Stavanger kommune om koronastøtte når så mange kunstnere lever for så lite penger? Er det riktig at Bjarne Brøndbo ikke fikk Statens kunstnerstipend, mens Morten Abel fikk det også? Og er det i det hele tatt mulig å sammenligne samtidskunster Siri Borges kunstnerskap med Tore Renberg når man skal dele ut støttepenger?

Siri Borge, født i 1985, er en feministisk, politisk multimediekunster som lager performance, skulptur og film. Hun lager sånn kunst som vi pleier å kalle smal og ikke-kommersiell. Sånn kunst som ofte blir latterliggjort av sånne som Sløseriombudsmannen, for eksempel. Hun er medlem i Rødt og definerer sitt kunstnerskap som en del av sitt politiske engasjement. Tore Renberg (1972) har egen Wikipedia-side og side i Store norske leksikon. Han er selve Stavanger-forfatteren. Han spiller i rockeband med Knausgård, blir invitert på talkshow i NRK og har skrevet Kompani Orheim og Teksas-serien. Renberg er selvskreven Kapittel-gjest og sitter i kommunestyret for Ap, men vil helst bare snakke om akkurat dét når det handler om Akropolishøyden og folkebadet.

Støtte til rike fotballklubber også

Det er lett å hisse seg opp over at Renberg og Abel har fått koronastøtte når de står oppført med millioninntekter. Akkurat som det er rimelig umusikalsk at Louis Vuitton vil ta ut 4 millioner i overskudd samtidig som de tar imot nesten 900 000 i koronastøtte. Men både Brodd, Mastra og Tjensvoll idrettsklubber gikk med solide overskudd i fjor. Hvordan skal vi sammenligne epler og bananer? Hvem kan gå med overskudd, og hvor mye penger er det lov å tjene om man er kunstner? Og burde Renberg og Abel dele stipendet sitt med Siri Borge? Eller burde hele gjengen ha gitt pengene til eldreomsorgen eller intensivsykepleiere som gråter på jobb?

Du skal ikke skrive mye om kunst før kommentarfeltet renner over med kommentarer som: «Hvis ingen vil ha det du lager, får du finne deg en annen jobb.» «Det er for mye offentlige midler i kunsten», «Hvorfor skal «kunstnere» få dekket sin lønn av staten?» «Kunstnere snylter», «Kunstnere har sugerør i statskassen», osv. osv. Merk, kunstner skal alltid stå i hermetegn. Gjerne sånn: «Disse såkalte «kunstnerne.» Og samme hva kronikken eller artikkelen handler om i utgangspunktet, kretser kommentarfeltet om det samme: penger og snyltende, udugelige kunstnere som lager kunst ingen vil ha. Eller – sorry: Snyltende udugelige såkalte «kunstnere» som lager «kunst» ingen vil ha.

Bør bare fattige få støtte?

For mange kunstnere som allerede kjemper om for få og for små støtteordninger, var livet tøft allerede før koronaen. At små kulturaktører, bitte små enkeltmannsforetak som lever under fattigdomsgrensen plutselig står og kjemper sammen med store juleturnéfirmaer med Petter Stordalen i ryggen om de samme pengene, oppleves som urettferdig. Men det er ikke sikkert det er det.

Kulturlivet som Trettebergstuen har fått i fanget, er vanskelig å gripe fatt i. Det virket nok enkelt for henne da Raja regjerte å lage gode, rettferdige løsninger. Men det er like umulig å sammenligne Bjarne Brøndbo og Anja Garbarek som Brodd og Louis Vuitton. Eller Vigdis Hjort og Torvald Steen, og når det kommer til billedkunsten, blir det ikke enklere: Ida Ekblad og Odd Nerdrum? Hva med Pia Myrvold og Marianne Heske? Det er nesten umulig å lage ordninger som er rettferdige og når alle. For må man være fattig for å ha krav på støtte? Hvor fattig skal man være? Har alle fattige kunstnere krav på støtte?

Først må vi bli enige om dette: vi trenger kunst. Vi trenger kunstnere. Vi må ha all slags kunst, til og med såkalt «kunst». I et sivilisert, demokratisk samfunn må vi også ha kunst ingen vil kjøpe. Vi må ha kunstnere som sier ubehagelige og upopulære ting. Vi må ha kunstnere som bruker tid på uforståelige og uoppnåelige oppgaver. Det må finnes støtteordninger, og stipender slik at de kan holde på med sitt og med vårt.

Hva med utelivets rikinger?

Så må vi skille klinten fra hveten, eller godt fra dårlig, eller smått fra stort, eller epler fra bananer. Da er det mulig at det Renberg, Abel, og Kurt Nilsen holder på med er noe annet enn det kunstnere som Borge gjør. Det er ikke sikkert at «one size fits all». Når vi aksepterer at utelivet arrangerer fakkeltog og forlanger lønnsstøtteordninger og kompensasjon når de blir rammet av koronarestriksjoner, så må Hanne Norman Berentzens, eier av Ostehuset og styreleder i Næringsforeningen, og Tom Ur Kjørsviks, daglig leder i Hanekam, ligningsattest bli like viktig som Abels og Borges når støtten skal deles ut.

