Frivillighetens år 2022 – hva innebærer det?

DEBATT: Det er et stort behov for lokaler til frivillige aktiviteter. Det er derfor etter vår oppfatning meningsløst å rive Sanitetsbygget i Rappveien 19 på Madla.

Bildet er fra en demonstrasjon for å bevare Sanitetshuset.

Otto Granli Medlem av Lions Club Harald Hårfagre

Det er jul og snart nytt år. 2022 er utpekt til «Frivillighetens år». Det betyr at frivilligheten skal synliggjøres og løftes fram. Frivilligheten er en stor familie som omfatter alle generasjoner og betyr mye for samfunnet og enkeltpersoner. Gjennom koronatiden har mange av organisasjonene mistet inntekter, medlemmer og aktiviteter. Dette er bakteppet for kommunens innsats for å styrke frivilligheten i Frivillighetens år.

Bevaring av bygget er ikke i konflikt med den nye skolen.

Kommunen ønsker riving

I januar 2022 skal elevene ta i bruk nye Madlamark skole og vi gleder oss til det. Ved siden av den nye skolen ligger et separat bygg, Rappveien 19. Dette ble opprinnelig bygget av Sanitetsforeningen for foreningsformål til beste for bydelens innbyggere. Kommunen overtok imidlertid bygget for å bruke det til undervisningsformål. Så snart skolen blir ferdigstilt i januar ønsker kommunen å rive dette bygget.

Sanitetsforeningen i Stavanger og Lions Club Harald Hårfagre har sammen tatt initiativet til å bevare bygget, sette det i god stand på dugnad, vedlikeholde og drifte bygget uten at kommunen får noen kostnader. Deretter vil vi stille det til rådighet for andre frivillige organisasjoner og lag for kontorplass, møtelokaler og aktiviteter. Madlamark bydelshus har allerede sprengt kapasitet. Vi er kjent med at flere frivillige organisasjoner har interesse av å leie seg inn dersom bygget bevares.

God forfatning

Vi har foretatt en sakkyndig byggeteknisk vurdering av bygget i år, som konkluderer med at bygget er i god forfatning. De tiltak som må gjennomføres vil ikke bli til kostnad for kommunen. Bevaring av bygget er ikke i konflikt med den nye skolen.

Det er et stort behov for lokaler til frivillige aktiviteter. Det er derfor etter vår oppfatning meningsløst å rive bygget. Å reise et tilsvarende bygg vil koste mer enn 4 mill. kroner.

Kommunen kan enkelt gjøre dette ved å utsette rivningsvedtaket på ubestemt tid. Så kan kommunen initiere en prosess for å avklare mulighetene for å bevare bygget. Den politiske ledelsen i Stavanger står overfor to valg i relasjon til dette: Innled Frivillighetens år med fyrverkeri – bevar bygget – eller riv bygget som et mageplask.