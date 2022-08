Puppen trenger en større heiagjeng i utviklingsland

DEBATT: De største selskapene som selger morsmelkerstatning har 40 ganger høyere reklamebudsjett enn det WHO bruker på å informere om, og anbefale amming. Det blir en skjev kamp på liv og død.

En dødelig cocktail av fall i barnevaksinasjon og sultkrise i mange land gjør at vi står overfor en barneoverlevelseskrise. Det haster med tiltak. Amming redder liv.

Henrik Hvaal Ernæringspolitisk seniorrådgiver i Redd Barna

I 1981 ble verdens land enige om at man skal beskytte foreldre mot kommersielle interesser i valget om amming. Reguleringene kalles WHO-koden. Bakgrunnen var de store helsegevinstene ved amming i barnets første leveår, spesielt de seks første månedene, og spesielt i utviklingsland. Forskningen har blitt tydeligere, og det anslås nå at over 800 000 flere barn i utviklingsland vil overleve hvert år dersom de blir fullammet.

Blir fristet bort fra amming

Redd Barna har dokumentert de sleipe teknikkene morsmelkerstatnings-selskapene bruker for å lure mødre til å velge bort amming. Det går i SMS-kampanjer, lokketilbud, sponsing av helsepersonell og influensere – til tross for at WHO-koden forbyr alt dette. I år har det også kommet to andre store studier som viser hvor utstrakt problemet er. Mødre som i utgangspunktet vil amme, blir pepret med desinformasjon.

Redd Barna jobber sammen med eierne til selskapene for å forbedre deres politikk. Nå vil vi se politisk engasjement fra norske politikere. En dødelig cocktail av fall i barnevaksinasjon og sultkrise i mange land gjør at vi står overfor en barneoverlevelseskrise. Det haster med tiltak. Amming redder liv og er det mest effektive tiltaket for å redusere dødsfall i utviklingsland blant barn under fem år.

Bedre rammer for amming

Det er behov for bedre veiledning i helsevesenet, og bedre rammer for amming sosialt og i arbeidslivet. Dette er et langsiktig arbeid som krever innsats fra mange aktører. Norge må ta til orde for implementering av WHO-koden i nasjonalt lovverk verden over, og aktivt støtte de landene som ønsker å gjøre dette. Her må Norge engasjere seg både i WHO og i Verdens handelsorganisasjon.

Å beskytte og fremme amming er noe av det enkleste vi kan gjøre for å redde liv – alt vi trenger er litt politisk vilje og handlekraft.

