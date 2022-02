Frivillighet som veien til integrering

DEBATT: Vi må derfor gjøre det enklere for innvandrere å kunne engasjere seg i frivillighetsdugnaden.

For å styrke integreringen, ønsker Stavanger Høyre at innvandrere som deltar i frivillig arbeid, skal belønnes med språkopplæring.

Debattinnlegg

Federico Juárez Stavanger Høyre

Frivillighetsarbeid er en grunnleggende pilar i det norske samfunnet. Frivillige organisasjonene fungerer også som samfunnspolitiske aktører som kan påvirke politiske prosesser, og dermed også gi både opplæring og erfaring i demokratiske spilleregler.

Dersom noen samfunnsgrupper over tid deltar i mindre grad i et lokalsamfunn, kan det få konsekvenser for tillit og tilhørighet lokalt. Dette kan igjen gi negative utslag for deltaking på andre arenaer, som arbeidsliv, samt forsterke sosial ulikhet.

Enkelte rapporter viser at halvparten så mange blant innvandrerne som i befolkningen ellers, på en eller annen måte engasjerer i en frivillig organisasjon. Analysene i disse rapportene viser at å beherske norsk språk er en av de viktigste forklaringsfaktorene for om man er engasjert som frivillig eller ei.

Samtidig kan man nettopp gjennom frivillig arbeid også få praktisere og forbedre språkkunnskapen sin. Disse to faktorene påvirker hverandre.

Blir hindret

En annen utfordring er type oppholdstillatelse som grunnlag for opphold i kongeriket. For eksempel gir oppholdstillatelse som faglærte ikke adgang til frivillig arbeid. Dagens regelverk åpner for at frivillig arbeid tolkes som en ekstrajobb fordi frivillige organisasjoner omfattes som oppdrags- eller arbeidsgivere. Dette fører til at arbeidsinnvandrere fra land utenfor EØS ikke får engasjere seg i frivillig arbeid eller starte egen forening.

Da får da ikke tilgang til blant annet opplæring i språk og norsk kultur.

Vi trenger å tilrettelegge for at flere innvandrere kan delta i frivillig arbeid. Stavanger Høyre har derfor vedtatt at vi ønsker å forenkle denne prosessen. Vi ønsker å endre loven slik at frivillig arbeid blir tydelig regnet med som en del av rettigheter i oppholdstillatelsen som faglærte arbeidsinnvandrer.

I tillegg foreslår vi at hvis innvandrer fra land utenfor EØS har jobbet her i tre år, og får fornyet sin arbeidstillatelse, bør de samtidig få utstedt en tillatelse til å starte egen frivillig organisasjon, dersom de ønsker det.

Belønning

Vi mener at språk er nøkkel til integrering, og det skal stilles krav. Men vi kan gi insentiver til at flere ønsker å lære seg både språk og den norske kulturen på ulike måter. Å delta i frivillig arbeid kan være en sterk motivasjon da slik arbeid krever både språk- og kulturforståelse.

Derfor ønsker vi å tilrettelegge for en bedre og mer systematisk språkopplæring ved blant annet å belønne frivillig arbeid med språktimer. Det vil si at hvis man deltar på frivillig arbeid i en etablert, norsk organisasjon, vil man få støtte for språkopplæring. Det skal lønne seg å engasjere seg og bidrar til det lokale samfunnet.

Investering i samfunnet

I en region som Stavanger, hvor 19 prosent av befolkningen er innvandrere, og over halvparten av disse er arbeidsinnvandrere, kan dette være en stor investering i sivilsamfunnet.

Stavanger Høyre ønsker at frivillig arbeid fremdeles skal være en grunnleggende pilar i det norske samfunnet, i tillegg til et viktig integreringsverktøy. Frivillighet er en del av nasjonens og kommunens identitet og bidrar til å skape tilhørighet. Vi må derfor gjøre det enklere for innvandrere å engasjere seg i frivillighetsdugnaden.