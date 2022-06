Equinor er velkomne til Canada med havvind-prosjekter!

Vi vil at dere legger igjen oljeriggene hjemme og heller bygger ut havvind i Canada. Bay du Nord og verden tåler ikke at dere skal slippe ut like mye som 7–10 millioner fossilbiler hvert år framover.

Equinor bør skrinlegge planene i Bay du Nord i Canada og heller bygge ut havvind i hjemlandet mitt.

Gretchen Fitzgerald National Programs Director, Sierra Club Canada Foundation

Prosjektets planlagte produksjon på 200.000 fat olje per år vil resultere i årlige utslipp på 30 millioner tonn CO₂. Dette prosjektet alene vil slippe ut rundt 60 % eller ⅗ av Norges årlige utslipp.

For et par uker siden reiste jeg til Norge for å delta på Equinors generalforsamling. Jeg ba dem avlyse planene om oljeboring i Bay du Nord, utenfor Newfoundland, Canada. Overalt i Stavanger, på tog, kafeer, hoteller, var det skilt som ønsket velkommen. Selv om jeg ikke kan et ord norsk, strakk dere dere langt for å hjelpe meg å navigere i et ukjent land.

Vi hadde forbud mot vindkraft

I Stavanger slo det meg hvor likt det var St. John’s, hovedstaden i Newfoundland og Labrador, provinsen hvor Bay du Nord ligger. St. John’s er en havneby hvor de fortøyde båtene er fiskeskøyter og supplybåter tilhørende oljenæringen. Hundre år gamle hus ligger tett i tett langs gater som blir til trapper der det blir for bratt. I begge byene finner man hyggelige mennesker som er vant til å gi turister en varm velkomst.

En forskjell man umiddelbart legger merke til, er hvor mange elbiler det er i Stavanger, og knutepunktet for busser og tog som tar folk direkte til bykjernen. I motsetning til Norge har ikke Canada sørget for at inntektene fra oljevirksomhet deles med befolkningen, noe som kunne ha ført til varig velstand. Provinsen Newfoundland and Labrador er så godt som konkurs på tross av tiår med oljeboring. Offentlig transport i St. Johns får aldri god nok finansiering, og Newfoundland rev opp togskinnene for flere tiår siden. Fram til myndighetene godkjente planene i Bay du Nord, var det nedlagt forbud mot vindkraft.

Jeg så Opedal i øynene

På generalforsamlingen fikk jeg hilse på flere ledere i Equinor, blant dem konsernsjef Anders Opedal. Det var fint å kunne se dem rett i øynene og be dem stoppe egne planer i Bay du Nord.

Det kom klart fram av aksjonærforslagene fra WWF Norge, Besteforeldrenes Klimaaksjon og Follow This at Equinors portefølje fører til at selskapets utslipp kommer til å øke i årene framover mot 2030, ikke synke. Prosjekter som Bay du Nord er med på ta Equinor i motsatt retning av dit vitenskapen og energimarkedene er på vei. Det er også helt klart at en verden som raser forbi 1,5-gradersmålet, ikke vil kunne være inntektsbringende for aksjonærer. Dette gjelder også Equinors største aksjonær; den norske stat og det norske folk.

Jeg håper Norge vil bidra med å bygge ut vindkraft, og dele ideer om hvordan vi kan skape gode forretningsmodeller som gjør at folket får ta del i inntektene fra fornybar energi. Norge, dere er velkommen i Canada, men legg oljeriggene igjen hjemme.

