Bruk Frue Gamlehjem så lenge det er der

Frue Gamlehjem legges ned 31.12.22.

Berit Hinna Sørås Frivillig ved Frue Gamlehjem

DEBATT: Frue Gamlehjem skal nedlegges. Aldershjem er gått ut på dato. Klokt eller uklokt vil tiden vise.

Ingen nye inn

Stavanger kommunes driftsavtale med Frue Gamlehjem er sagt opp og driften vil opphøre fra 31.12.22. Som det alltid vil være, blir det jevnlig ledige rom på et aldershjem, så også her, men nå kommer det ingen nye beboere inn.

Jeg kan forstå at kommunen vegrer seg for å tildele langtidsplasser siden det er så kort tid til driften skal avvikles, men jeg forstår det ikke hvis ikke kommunen vet å utnytte ressursene så lenge de finnes!

Ifølge status ventelister og sosialhjelp som er lagt fram for eldrerådet var det pr. 31.08.21 124 som ventet på korttids- eller vekselplass, og

29 som ventet på plass i dagsenter, og 18 som ønsket flere dager på dagsenter.

Frue Gamlehjem ville være et godt sted å være, i vakre omgivelser for mange som trenger et korttidsopphold, og ikke minst for mange som trenger et dagtilbud.

Bruk dem

Der er et høyt kvalifisert og kompetent personale. Der er stor vilje og evne til å komme beboerne i møte og skape et godt miljø for alle.

Folkene er der. Bruk dem og stedet for det det er verd. så lenge det er der!