Jeg håper Aftenbladet roer ned sin flyreisejournalistikk

DEBATT: Jeg utfordrer Aftenbladet til å lage reiselivsjournalistikk om reisemål som kan nås på mest mulig klimavennlig måte. Nå er det for mange flyreiser involvert.

Hvorfor fronter Aftenbladet så ofte en reisemåte som er noe av det verste man kan gjøre mot klimaet – nemlig å fly – når det finnes så mange andre kjekke måter å reise på?

Ingvild Sørensen Kommunestyremedlem i Stavanger (MDG)

I sommer varsles det flykaos. Aftenbladet dekker saken nesten time for time, direkte fra Sola flyplass. Jeg har full forståelse for at folk er stressede over ferien sin. Og for at mange er klare for å oppleve nye land i sommer. Jeg forstår også at avisen dekker det folk er opptatt av.

Likevel vil jeg benytte anledningen til å peke på den ekstremt flybaserte journalistikken til Stavanger Aftenblad. Når avisen for eksempel skal lage sak om 10 storbyer å reise til i Europa, er rubrikken «reisen dit» utelukkende med fly.

Kanskje ikke så rart når avisen selv selger en rekke flybaserte gruppeturer til sine abonnenter? Helsides annonser lokker med reisemål som Albania, Cuba, Alpene og Peru. Riktignok foregår en del av turene delvis med tog, men for å komme til startstedet, må man fly. Bærekraftig er det ikke.

Hvorfor fronter Aftenbladet så ofte en reisemåte som er noe av det verste man kan gjøre mot klimaet – nemlig å fly – når det finnes så mange andre kjekke måter å reise på? Skal vi nå klimamålene, må vi nordmenn fly langt sjeldnere. Aftenbladet kan lede an om avisen ønsker.

Er avisen for eksempel klar over at det går ferje til Danmark fra Tananger, og til både Nederland og Danmark fra Kristiansand? Til Tyskland fra Oslo? Og at man derfra kan ta tog eller bil, eller til og med sykkel videre i Europa – uten å være innom en eneste kaotisk flyplass?

Aviser som danske Politiken med flere tar ansvar og er opptatt av å vise sine lesere reisemål en kan nå på klimavennlig vis. Jeg har utfordret Aftenbladet før, men er fortsatt ikke imponert. Så jeg prøver igjen: Hva med å vise folk alternativene til tettpakkede flyplasser? Det er faktisk på tide å avnormalisere flyturer.

