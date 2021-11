Primærhelsetjenesten i knestående

DEBATT: Denne uken har tre av nattevaktene ved Sandnes legevakt stått ledige på grunn av sykemeldinger, og de er blitt pålagt en av de vaktgående fastlegene. Vaktene er preget av mange oppgaver. Jeg føler meg iblant som en blekksprut.

«På min siste vakt kunne jeg ikke bli med på en eneste utrykning med ambulansen. Da de ble meldt over radioen, var det åpenbare turer jeg burde vært med på, men jeg sto allerede i fullt smitteutstyr og undersøkte barn som var dårlige i pusten og hadde voksne pasienter med brystsmerter på et annet rom», skriver Ingvild Vatten Alsnes.

Ingvild Vatten Alsnes Fastlege, ph.d., studieprogramleder for medisin, UiS

En av de første foreleserne vi møtte på medisinstudiet sa at vi kunne ikke forvente å stå på eksamen ved å studere 40 timer i uken. Skulle man bli lege måtte man lese tidlig og sent, og hver eneste helg. Ekstrajobb ved siden av burde vi bare glemme.

Hvorvidt folk gjennomførte studiet etter hans råd og anmerkninger vet jeg ikke, men det vi lærte i løpet av studiet var å presse oss. Vi la oss til arbeidsvaner hvor vi tålte å bli skviset og utfordre oss helt på grensen av hva vi tålte. Dette tok vi sannsynligvis med oss videre inn i turnustiden hvor langt de fleste av oss ble stilt overfor oppgaver langt utenfor komfortsonen vår. Høy arbeidsbelastning har med tiden blitt en vane. Å være effektiv har vært helt nødvendig.

Går på helsa løs

Men leger er som folk flest. Vi har familie, hobbyer og ansvarsoppgaver utenfor arbeidsplassen. Når fritid uteblir og arbeidshverdagen i tillegg er så belastende at den truer faglig integritet, går det på helsa løs. Legens helse. Kompetanse opparbeidet gjennom mange år forsvinner mellom fingrene på oss. Fastleger slutter.

Dette er ikke holdbart. Dette er ikke å ta beredskap på alvor. Vi trenger tid til å gjennomføre jobben vår.

Denne uken har tre av nattevaktene ved Sandnes legevakt stått ledige på grunn av sykemeldinger og blitt pålagt en av de vaktgående fastlegene. Vaktene er preget av mange oppgaver. Jeg føler meg iblant som en blekksprut: I en hånd har jeg radioen hvor jeg rådgir ambulansepersonell på utrykning, samtidig svarer jeg en sykepleier om en pasient hun veileder på telefon, med den tredje armen som jeg egentlig ikke har, svarer jeg AMK at jeg ikke kan bli med på utrykning på grunn av samtidighetskonflikt.

Armer og bein i flere avdelinger

Kroppen min har jeg lagt igjen på et av de tre undersøkelsesrommene hvor det ligger pasienter som alle er så syke at de sannsynligvis må innlegges. I den fjerde armen holder jeg røret hvor jeg snakker med sykehuskollegaen og beskriver tilstanden og hvorfor pasientene må legges inn, selv om jeg vet at de også allerede står med armer og bein i flere avdelinger og med ansvar for alvorlig syke pasienter.

De friskeste pasientene har blitt lei av å vente og har gått hjem. På min siste vakt kunne jeg ikke bli med på en eneste utrykning med ambulansen. Da de ble meldt over radioen var det åpenbare turer jeg burde vært med på, men jeg sto allerede i fullt smitteutstyr og undersøkte barn som var dårlige i pusten og hadde voksne pasienter med brystsmerter på et annet rom. For mange trengte legen på en gang.

Dette er ikke holdbart. Dette er ikke å ta beredskap på alvor. Vi trenger tid til å gjennomføre jobben vår. Tid koster penger. Så enkelt og så vanskelig.

Naivt

Å tro at å slippe inn nettleger og andre aktører vil avlaste systemet er naivt. Trenden vil føre med seg et A- og B-lag. Dette er en farlig vei å gå. De svakest stilte vil få mindre, de rikeste vil få mer. Dette øker sosiale ulikheter i samfunnet. Helsevesenet trenger et løft. Nå må politikerne levere før det er for sent.