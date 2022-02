Mye kraft i borettslag og sameier går til spille

«Utregninger viser at det er mulig å spare og produsere strøm tilsvarende fire Alta-kraftverk i borettslag og sameier», skriver Bård Folke Fredriksen i Norges Borettslags Landsforening.

Bård Folke Fredriksen Adm. dir. i Norske Boligbyggelags Landsforening (NBBL)

DEBATT: Det er et stort potensial for å redusere energiforbruk og produsere egen energi i borettslag og sameier. Velprøvde tiltak som både vil bidra til redusert energibehov i samfunnet, men også gjøre husholdningene mindre sårbare for perioder med høye strømpriser.

Nå innfører Enova endelig en ordning med støtte for kartleggingstiltak av energi og klimatiltak i borettslag og sameier. Ved det forstår Enova at borettslag og sameier har behov for egne ordninger. 1 million av Norges befolkning bor i boligselskaper og har mindre mulighet til å få støtte fra Enova enn de som bor i eneboliger. Når vi samtidig vet at potensialet i borettslag og sameier er stort, er dette uheldig både for husholdningens økonomi og stortingets mål om reduksjon av 10 TWh i bygg innen 2030.

Utregninger viser at det er mulig å spare og produsere strøm tilsvarende fire Alta-kraftverk i borettslag og sameier. Bare ved solceller på taket av norske boligblokker kan det produseres energi nok til å lade 725.000 elbiler i året – flere elbiler enn det finnes i dag i Norge. Enkelte store borettslag kan halvere strømregningen for sine beboere, ha samme innetemperatur, bedre inneklima og samtidig frigjøre energi til f.eks elektrifisering av transportsektoren.

Vi håper Enovas nye kartleggingsordning er første steg mot å likestille boligselskaper med eneboliger i sine støtteordninger. Ordninger som støtter gjennomføring av grønn oppgradering av egne hjem, bør også komme på plass. Det er avgjørende for å oppfylle politiske mål og for å likestille alle husholdninger uansett boform til å gjøre kloke energitiltak.