For vel 10 år sidene passerte 22.000 kjøretøyer (ÅDT) over Domkirkeplassen, deriblant bybusser som strevde med vanskelige av- og påstigningsforhold. I sum en svært utilfredsstillende situasjon.

Det ble stille

Det ble tatt et krafttak. Biltrafikken ble fjernet, det meste henvist til den nye Bergelandstunnelen. En viktig og planlagt effekt av dette var å gi bybussene optimale muligheter, men noen ønsket allerede da å stanse all trafikk over Domkirkeplassen. Kompromisset ble en ettårig prøveordning. En rekke forhold ble sjekket før igangsetting og ved prøveperiodens utløp, m.a. antall busspassasjerer og omsetningstall. Utviklingen var i løpet av prøveperioden svært positiv, langt flere busspassasjerer og økt omsetning i butikkene. Likevel vedtok bystyret å stenge det hele, og det ble stille, hvor det før var vrimmel.

Vi er jumbo blant våre storbyer når det gjelder bruk av kollektive reisemidler.

Vekst i sentrum

Ny sentrumsplan legger til rette for stor vekst, en vekst som er totalt avhengig av konkurransedyktig kollektivtransport. Utslipp av klimagasser skal reduseres. Stortinget har vedtatt nullvekst i bruk av privatbil. Økt transport skal tas av kollektivtransport, pr. sykkel eller på egne bein. Dette er for lengst på plass som overordnet mål i regionale og kommunale planer og i en forpliktende byvekstavtale med staten.

Vi mottar statlig støtte i milliardklassen når vi innretter oss i henhold til miljømålene. Et hovedprosjekt er bussveien. Den er ment å få Stavanger ut av den bakevja vi befinner oss i. Vi er jumbo blant våre storbyer når det gjelder bruk av kollektive reisemidler. Hva opplever vi så. En investering på 10 milliarder i ny bussvei planlegges stoppet en halv kilometer utenfor hovedmålet, vårt historiske senter/regionens hovedstad! Privatbilene derimot kan kjøre helt inn, til forseggjorte parkeringshus som Valberget, Jorenholmen, P Kyrre og St. Olav. Dette samsvarer dårlig med nullvekstmålet. Riset bak speilet er at om vi ikke oppnår miljøeffekter, kan vi vente avkortning på de statlige tilskuddene og ønsket sentrumsvekst kan utebli eller ende i trafikkaos. Vårt kjære sentrum kan kort og godt forvitre. Det vil ramme oss hardt.

Sentrum er helt avhengig av besøk.

Fred er ei det beste ...

Argumentet for ikke å føre bussen fram til sentrum, er at det kan forstyrre freden på Torget og Domkirkeplassen. I andre sammenhenger harseleres det over hvor dødt det er i disse påkostede uterommene. Busser vil bringe titusentall mennesker hit daglig, men det får enkelte politikere til å steile. Så langt er bussveien lagt til Jernbaneveien og Olav V´s gate. Jernbaneveien preges allerede av busskaos og svingen inn på Olav V´s gate er meget vanskelig. Dette tas det meget lett på. La oss få se en plan for hvorledes det kan arrangeres. Det kan da ikke være for mye forlangt 17 år etter vedtaket om å bygge en høyverdig kollektivtrasé mellom Stavanger og Sandnes?

Avhengig av besøk

La så politikerne få et saksframlegg som klarlegger alternativer og hva de duger til. Sentrum er helt avhengig av besøk. Hvorledes bussveien møter sentrum avgjør hvilken effekt den får. Vi kan bringe mer puls og liv til sentrum om vi finner en optimal løsning