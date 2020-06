Hvor ble det av sosialdemokratene?

DEBATT: I Sandnes balanseres budsjettet på de svakestes bekostning. Hvordan kan Arbeiderpartiet leve med det?

Andreas Nordang Uhre Kommunestyrerepresentant, Sandnes (MDG)

Mandag 25. mai ble Sandnes kommunestyre forelagt et forslag om å godkjenne kutt i velferden på opp mot 200 millioner kroner. Dette kommer på toppen av 100 millioner i kutt som ble vedtatt i februar. Miljøpartiet De Grønne argumenterte for at i denne ekstraordinære situasjonen må byrdene fordeles, slik at det ikke bare er dem som bruker kommunale tjenester som rammes. Men flertallspartiene, med Arbeiderpartiet og Fremskrittspartiet i spissen, banket kuttene gjennom.

Nekter å sette næring etter tæring

Det hadde ikke trengt å bli slik. Men det blir slik fordi Sandnes styres av partier som nekter å sette næring etter tæring. Allerede i 2016 foreslo rådmannen en moderat eiendomsskatt som ville innbrakt minimum 30 millioner kroner ekstra i årlige inntekter, og mer etter sammenslåingen med Forsand. I MDGs alternative budsjett i fjor foreslo vi en eiendomsskatt med svært høyt bunnfradrag som ville ha brakt inn 50-80 millioner kroner i året. Men i Sandnes er situasjonen at det største partiet på venstresida, partiet som nærmest egenhendig bygde den norske velferdsstaten, nå stiller seg i spissen for å rive den ned.

Stein til byrden

I februar advarte rådmannen om at kuttene ville føre til «bortfall av tilbud, dårligere livskvalitet og innhold i dagen». De nye kuttene gir mer av det samme. En gang var sosialdemokratiets fremste etos at den sterkeste ryggen skulle bære den tyngste børa. Det virker å være glemt når man nå legger stein til byrden for dem som har minst, men skjermer oss som tåler å bære ei litt tyngre bør.

Hvordan kan Arbeiderpartiet leve med dette?