Hvor ble det av bølgekraften?

Vindkraft er i støtet for tiden, spesielt til havs hvor de store turbinene gjør minst skade. Og det er interessant å høre om storsatsing fra Equinor som kan gi mange nye arbeidsplasser innen marin industri.

For lite kompetanse

Men hvorfor snakkes det aldri om bølgekraft i dette bølgerike landet vårt? Svaret er åpenbart at vi i dag har for lite kompetanse på dette feltet, og dermed tilhørende skepsis til at noen får det til. Sannsynligvis er dette grunnen til at de store lokomotivene som Statkraft og Equinor ikke er interessert i å utvikle slik teknologi. Det er enklere å kjøpe ferdig vindkraftteknologi fra utlandet.

Miljømessig skårer bølgekraft høyt over vindkraft.

Slik var det ikke før. På 1970-tallet ble det derimot satset sterkt på utvikling av norsk bølgekraft, som svar på oljekrisen i 1973. Vi hadde da et miljø av dyktige forskere på NTH/Sintef som jobbet med dette, og det ble bygget noen testanlegg. Disse aller første testanleggene havarerte dessverre, noe som ikke er unormalt i en tidlig utviklingsfase. På den tiden hadde man heller ikke de kunnskapene vi har i dag om marine krefter. Ved starten på 80-tallet var oljekrisen for lengst avblåst, og all bølgekraftutvikling ble lagt ned i Norge. Danskene satset samtidig på utvikling av vindkraft på land, noe de fortsatte med og har i dag en verdensledende eksportindustri med over 20 000 arbeidsplasser.

Norge har kompetansen

Forutsetningen for utvikling av norsk bølgekraft er sannsynligvis den beste i verden. Vi har kompetanse så det holder innen offshoreindustrien, vi har verdens beste bølgebasseng hos Sintef i Trondheim, testanlegg utenfor Runde, og et bølgeforråd rett utenfor stuedøra som kan misunne de fleste innen faget. Paradoksalt nok er verdens største bølgekraftverk nå under bygging utenfor svenskekysten (!).

Miljømessig skårer bølgekraft høyt over vindkraft. Anleggene kan legges langt ute i havet, gjerne i nærheten av vindparker hvor man allerede har kabler til land. Et bølgekraftanlegg er ikke skadelig for fugler, men kan tvert imot fungere som hekkeplasser med kortreist mat for sjøfugl. Materialene er hovedsakelig stål som er tilnærmet 100 prosent gjenvinnbart.

Et anlegg som vist på bildet kan gi opptil 20 MW, like mye som 3-4 havvindmøller, og vil kunne utjevne strømproduksjon fra vind under varierende vindforhold.

Det er mange land som i dag satser på bølgekraft uten å ha våre fortrinn. Muligheten for å utvikle en norsk eksportindustri er derfor fortsatt stor, da det er mange nasjoner på øyer og kystområder som i dag er avhengige av dyr fossil strøm.

Synes nytteløst

Flere norske gründerbedrifter har satset både tid og penger på å utvikle bølgekraftanlegg i senere tid, men dette synes nytteløst så lenge verken myndigheter eller de store energiselskapene er interessert i å satse på en slik utvikling. (Jeg har selv brent fingrene her, ref. pontoon.no).

Håper denne trenden nå snur i lys av den storstilte satsingen på havvind. Bølger har omlag fem ganger så stor energitetthet som vind, og det er ikke så vanskelig å utvikle og drifte bølgekraft som mange tror. Bygging og drift av komplekse marine konstruksjoner har tross alt vært vår viktigste næring de siste 40 årene. Også økonomien i bølgekraft kan bli vel så interessant som vindkraft, da man ikke trenger spesialfartøy under installasjon, og levetiden kan bli lang. Her er det kun vilje og evne til å satse det står på.

(Jens Myklebust er daglig leder av Pontoon Power, som ikke er aktivt lenger. De drev med utvikling av bølgekraft fram til 2012, red.anm.)