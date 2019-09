Cruisetrafikken er et problem – men handler det om luft?

I sitt innlegg i Stavanger Aftenblad 9. september hevder Ingebjørg S. Folgerø at NILU har frarådd målinger av luftforurensning fra cruiseskip. Det kjenner vi oss ikke igjen i. Det vi har gjort er å anbefale å bruke kommunens midler på å måle der hvor spredningsberegninger viser at Stavanger har forurensningsproblemer, og det er ikke nødvendigvis i nærheten av cruiseskipene.

Beregninger fra 2014 viste at de to største luftforurensningsproblemene i Stavanger er grovt svevestøv fra veitrafikk, og fint svevestøv fra vedfyring. Svevestøv utgjør en større helserisiko enn NO₂, på både kort og lang sikt. Tiltak rettet mot disse forurensningstypene vil dermed ha en positiv helsemessig effekt for innbyggerne i kommunen.

Vi forstår bekymringen

Vi vil gjerne berømme Folgerøs engasjement for en bedre luftkvalitet i Stavanger. Vi forstår godt at innbyggerne i Stavanger er opptatt av den lokale luftkvaliteten, og at de lurer på i hvilken grad cruiseskipene i Vågen bidrar til luftforurensning.

Folgerø skriver videre at politikerne krever å få målinger. Dette er det er opp til kommunen å bestemme, uavhengig av hvilke anbefalinger som foreligger. Og skulle Stavanger kommune lyse ut et oppdrag om å måle forurensning fra cruiseskipene vil vi selvfølgelig tilby våre tjenester.

Skreddersyr gjerne målekampanje

Dersom det blir aktuelt med en slik målekampanje ville vi anbefale å starte med en spredningsberegning som omfatter vindretning og meteorologi. Det gjøres for å fastslå nøyaktig hvor det er størst sannsynlighet for at utslippene fra cruiseskipene og de andre skipene i Vågen fører til de høyeste konsentrasjonene av skadelige stoffer i lufta nær bakkeplan.

Denne beregningen ville vi så fulgt opp med å plassere ut anerkjente og sertifiserte måleinstrumenter i de områdene hvor det er beregnet fare for høye verdier, i perioden 1. mai til 30. september. Da får vi måledata fra mesteparten av cruisesesongen. Det kan om ønskelig rapporteres både time-, døgn-, og månedsverdier for både NO2 og svevestøv. En slik målekampanje vil gi Folgerø sikre svar, og legge et godt grunnlag for videre kunnskapsbaserte tiltak.

Ta tak i svevestøvet

Basert på våre faglige vurderinger per i dag, er den beste anvendelsen av Stavanger kommunes midler for å sikre bedre luftkvalitet for innbyggerne å iverksette tiltak som minsker svevestøvmengdene i lufta. Da er tiltak som gir trafikkreduksjon, lavere fart, høyere andel piggfrie dekk, samt redusert vedfyring aktuelle.