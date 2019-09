Norge er blant de dårligste landene i Europa når det gjelder byggekostnader. Resultatet er begredelige bunnlinjer hos majoriteten av våre fremste entreprenører. I realiteten er de kun sysselsettingsmaskiner på sviktende larveføtter. Det er litt av et dilemma for en bransje som sysselsetter mer enn 250.000 personer hvert år og har en årlig verdiskapning på over 200 milliarder kroner. Hvis ikke vi selv klarer å produsere mer kostnadseffektivt, vil garantert utenlandske selskapet gjøre det for oss, og norske arbeidsplasser og skatteinntekter vil gå tapt. Det er altså viktig, både for bransjen og for Norge, at lønnsomheten øker og at beste praksiser følges.

Bygg21 er et utvalg som på vegne av Direktoratet for byggekvalitet har brukt de siste fem årene på å samle et «arkiv» med beste praksiser som kan bidra til økt bærekraft og lønnsomhet i bransjen. Det har rett og slett vært en svær delingsdugnad der aktører fra hele byggenæringen har kommet med sine beste tips til beste for oss alle.

Det begynte i Stavanger

For meg ble nettopp deling starten på et gründerprosjekt jeg startet sammen med Siv Helen Stangeland og Kristin Støren Wigum i Stavanger i 2010. Vårt pilotprosjekt «Gaining by sharing» handler om å utfordre tradisjonelle bomønster og etablere bofellesskap der husstandene deler på flere funksjoner og arealer, og gir fellesskapet bedre muligheter til å velge en miljøvennlig livsstil.

Vi har valgt å tenke radikalt annerledes og har kommet opp med en kommersiell løsning for en mer bærekraftig eiendomsutvikling – der målet er å dekke de boligbehovene vi ser med dagens familiestrukturer og i tillegg klare å redusere CO₂-utslippene betydelig. Det var tydelig for oss at vi måtte finne bedre løsninger for sluttbruker – og dermed vise til at det å bo mer miljøbevisst, det å dele mer – det tjener beboer på, både sosialt og økonomisk.

Lars Idar Waage

Jeg har tatt med meg erfaringene fra dette prosjektet inn i jobben som styreleder for Bygg21. «Alle ønsker å forandre menneskeheten, men ingen tenker på å forandre seg selv.» Dette sitatet av Leo Tolstoj har vært en stor inspirasjon for meg, og jeg håper det vil være det for alle andre som også har begynt eller skal begynne på den dugnaden det er å skulle omstille hele byggebransjen til å følge beste praksis.

Denne uken samles representanter fra byggenæringen i Stavanger for å diskutere hvordan vi kan få en bedre byggebransje. Initiativtaker er Bygg21 og utgangspunktet for samtalene er rådene og praksisene vi har brukt fem år på å utarbeide. Disse veilederne har beviselig ført til mer effektive prosjekter – noe «Gaining by sharing» er et eksempel på. Derfor pågår det for tiden en signeringskampanje på Bygg21signaturen.no, hvor alle aktører i byggenæringen får muligheten til å støtte opp om beste praksis.

Flinke folk, samhandling, industriell tanke

Så, hva handler beste praksis om? Det aller viktigste er å ha flinke folk på riktig plass til rett tid. En lenke er aldri er sterkere enn sitt svakeste ledd og dette gjelder spesielt for byggebransjen. Ofte er mange hundre personer involvert i en byggeprosess, og da har vi ikke råd til at noen av leddene svikter.

For å oppnå riktig kompetanse i alle ledd må byggherrer, prosjektledere og oppdragsgivere bli bedre til å forstå sin egen rolle og prosjektets kompetansebehov. Leverandørens evne til å nå prosjektets mål er minst like viktig som laveste pris.

En annen viktig faktor er god samhandling. Her tror jeg en av de viktigste forutsetningene er ledere med god relasjonskompetanse. Det hjelper ikke at en mellomleder er dyktig på prosesshåndtering om ikke vedkommende kan samarbeide med folk rundt seg. Dette fokuserte vi mye på.

For å hjelpe entreprenører og andre aktører i bransjen med å lykkes med dette har bygg21 utarbeidet en 6-trinns veileder, hvor åpenhet og tillit er avgjørende ingredienser.

Ventetid, dobbeltarbeid, misforståelser og uutnyttet potensial kan fort bli dyrt. Heldigvis slapp vi å oppleve mye av det da vi bygget 40 boenheter gjennom «Gaining by sharing» i Stavanger. Det tror jeg vi kan takke god planlegging og «flyt»-tankegang for.

«Flyt»-tankegang innebærer at vi hele tiden jobber for å bruke standardiserte metoder, at vi automatiserer deler av prosessen og at vi aktivt benytter teknologiske løsninger. Mulighetene som har kommet med digitaliseringsbølgen er enorme, og byggebransjen er intet unntak.

En felles dugnad

Jeg er stolt av hva vi har klart å levere i Stavanger. Nå handler det om å ta med seg de positive erfaringene videre og sette enda mer ambisiøse mål, og fortsette å basere oss på det gode arbeidet som er samlet inn og presentert av Bygg21.

Dugnaden for en mer bærekraftig og lønnsom byggebransje er viktig for hele landet og noe ikke bare hele bransjen bør engasjere seg i. Offentlige byggherrer som kommuner og fylker må også kjenne sin besøkelsestid. Det er tid for å brette opp ermene, og dugnaden starter nå!