Høyre ønsker konstruktivt samarbeid

Kommunevalget 2019 er over. Her i byen blir Ap, FNB, MDG, Rødt, SV og Sp enige om en politisk plattform og fordeling av kommunens viktigste verv. Som ordførerkandidat for Høyre vil jeg derfor allerede nå gratulere Kari Nessa Nordtun med både rollen, og ikke minst jobben med å være ordfører i Stavanger. Og jeg vil gratulere Dagny Sunnanå Hausken med jobben som varaordfører.

Etter 24 år i posisjon er vi i Stavanger Høyre klare for å gå over i rollen som opposisjon. Vi skal fylle den rollen med positivitet og invitasjon til konstruktivt samarbeid med dem som nå danner flertall. Selvsagt vil vi også samarbeide med de andre partiene som sammen med oss vil utgjøre kommunestyrets opposisjon. Uansett parti er vi alle valgt for å gjøre en best mulig jobb for byens innbyggere. Jeg tror at innbyggerne våre ønsker at vi som folkevalgte skal være voksne, og søke samarbeid om å finne de beste løsningene for byen vår.

Høyre står klar til å samarbeide på tvers av partier og kommunegrenser.

Bompenger

Valgkampen i Stavanger, og i mange norske byer, har vært preget av debatten om bompenger. At så mange velgere over hele landet har latt denne saken være avgjørende for hvordan de stemmer, gir selvsagt alle partier grunn til å gå gjennom hvordan vi beskatter det å bruke biler og veier.

Det nye flertallet har gitt løfter om mer penger og flere ansatte til omtrent alle kommunens virksomheter, og et av partiene i samarbeidet har samtidig programfestet at eiendomsskatten skal fjernes. Det blir spennende å følge med på det nye flertallet inn i budsjettarbeidet. Vi er et samfunn i rask endring, og ressursene til forebygging og hjelp må økes for at alle skal klare å henge med. Det å øke innsatsen for noen, vil kreve at vi klarer å frigjøre pengene som trengs ved å gjøre ting enklere eller smartere andre steder. «Mer til alt», kan ikke være svaret i det budsjettet som faktisk vedtas.

Stavanger som by har de siste 24 årene blitt mye rikere, men vi har også gang på gang blitt minnet på hvor avhengig vi er av vår store og helt dominerende næring: olje- og gassutvinning, og salg av teknologi og tjenester til denne bransjen. Høyre håper at byens nye flertall utvikler, og ikke bit for bit avvikler de virkemidler og byggeklosser som har gjort Stavanger til olje- og energihovedstad.

Skjebnetid

Så er Stavanger i dag i en skjebnetid, slik vi var for 50 år siden da Stavanger gjennom djerv og aktiv innsats, og godt samarbeid på tvers av partiene, tok rollen som oljeby. Nå er vi helt avhengig av å tiltrekke oss og utvikle mange nye arbeidsplasser og flere næringsbein å stå på. Det vil være helt umulig for barna og barnebarna våre, og unge mennesker generelt, å flytte til Stavanger, hvis vi ikke kan tilby et mangfold av interessante og attraktive arbeidsplasser. Uansett hvilke politiske partier som styrer, vil det også være umulig å opprettholde, for ikke å snakke om styrke, de gode barnehagene, skolene, kulturtilbudene og eldreomsorgen som er bygget opp, uten at vi lykkes med å ha og videreutvikle et lønnsomt næringsliv innen olje, gass og andre næringer. Det aller viktigste vi gjør for å sikre vår felles velferd, er å legge til rette for flere arbeidsplasser i privat sektor. Stavanger er den beste vertskapsbyen for næringslivet i Norge, og vi håper det nye flertallet har som mål å forbli det.

Høyre står klar til å samarbeide på tvers av partier og kommunegrenser for at Stavanger-regionen ikke skal stagnere, men fortsette å blomstre.