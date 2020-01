Usaklig av Venstre om trehusbyen

Debattinnlegg

Terje Rønnevik Stavanger

BYUTVIKLING: Kjartan Alexander Lunde fra Venstre skriver i Aftenbladet 5. januar at «det røde flertallet stemte ned satsing på trehusbyen.»

Han viser til Venstres forslag om styrking av vernemillionen og opprettelse av byarkitektstilling, og sier at flertallet stemte dette ned.

Nå observerer jeg bare fra utsiden, ettersom jeg ikke stilte til gjenvalg for kommunestyret, men jeg må spørre: Var ikke dette en del av Venstres forslag til budsjett 2020? Nå har Lunde sittet i bystyret i Stavanger noen år og bør vite – og vet sikkert – at en må stemme for et samlet budsjettforslag og ikke for enkeltsaker i forslaget. Og Venstres forslag hadde ellers så mange negative sider at det var vel derfor de bare fikk sine egne tre stemmer.

Å framstille det som om «det røde flertallet» dermed er mot trehusbyen, er ganske langt unna det saklighetsnivået en burde håpe på ved starten av en ny periode.

