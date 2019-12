Forskjellene øker – da er gratis skolemat viktig

DEBATT: Hilde Øvrebekk har en kommentar i Aftenbladet 14. desember der hun trekker fram flertallspartiene sin gradvise innføring av gratis skolemat i Stavanger som en feilprioritering i budsjettet.

«Skolemåltidet kan bli en viktig læringsarena. Barna trenger å få kjennskap til de gode råvarene vi produserer i Norge», skriver Dagny Sunnanå Hausken. Foto: Scanpix

Dagny Sunnanå Hausken Varaordfører i Stavanger

Det er svært få land i Europa som ikke tilbyr skolemat. Bare Norge og Albania etter hva jeg har hørt.

Stavanger er en by der forskjellene mellom folk øker. Det er viktig at ingen barn skal trenge å gå sultne gjennom skoledagen, men skolemåltid har også flere andre positive sider. Skolemat er ikke bare maten vi putter i munnen. Læringsevnen er selvfølgelig mye bedre om barna får riktig ernæring. Viktigheten med det å ha et felles måltid, er kanskje en selvfølge for oss voksne. Det skaper hygge og trivsel. Blant eldre er det tydelig at folk spiser mer og bedre dersom de slipper å spise alene, men samles rundt felles bord. Ingen tviler vel heller på hvor viktig fellesskapet rundt måltidet er i hjemmet.

Viktig læringsarena

Skolene må selv finne ut hvordan det er praktisk å gjennomføre skolemåltidet. Det vil helt sikker bli valgt ulike måter å gjøre dette på. En ting er sikkert, det er ikke snakk om at lærerne skal servere maten.

Skolemåltidet kan bli en viktig læringsarena. Barna trenger å få kjennskap til de gode råvarene vi produserer i Norge. Kortreist mat er klimavennlig kontra å importere maten fra andre siden av jordkloden.

Enkelte trekker fram ulike dietter som en utfordring i det med å server et felles måltid. Det er helt sikkert løsbart. Noen steder må barna ha legeattest dersom det er ting de ikke tåler å spise. Viss ikke blir de tilbudt vanlig mat.

Nettopp det vi gjør

Hilde Øvrebekk mener flertallspartiene heller burde satse på tiltak mot mobbing, sørge for gode klassemiljø og forebygge psykiske problemer blant barn og unge. Kanskje er det nettopp det vi gjør når vi innfører gratis skolemat. Det kunne vært interessant med mer forskning på.

