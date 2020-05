Nei takk til pils i parken

DEBATT: Det er solid folkelig oppslutning om alkoholforbud på offentlig sted.

Publisert: Publisert: Nå nettopp

«Politiet er nå aktivt ute i gatebildet og passer på at folk overholder smittevernreglene. Det er også en god anledning til å øke bevisstheten rundt viktigheten av et alkoholfritt offentlig rom», skriver Rigmor Refsnes. Foto: Illustrasjonsbilde/Scanpix

Debattinnlegg

Rigmor Refsnes IOGT Sandnes

I store deler av landet har vi nå fått en forsmak av sommer. Sola skinner, og mange finner veien ut i parker, til stranda og til andre offentlige steder. Det er kjempeflott – særlig nå når mange ellers tilbringer mye tid innenfor husets fire vegger.

Imidlertid er det viktig at vi sammen tar ansvar for å overholde de gjeldende smittevernreglene, for å hindre ytterligere spredning av koronasmitte. Dette gjør vi først og fremst av hensyn til alle dem som befinner seg i risikogrupper. Men det er også en annen viktig ting vi kan gjøre i solidaritet med de mest sårbare blant oss – nemlig å overholde forbudet mot drikking på offentlig sted.

Vi vet at omtrent 90.000 barn og unge lever i hjem der én eller begge foreldre misbruker alkohol (og opp mot 200.000 i hjem der foreldrene har et risikofylt forbruk), og da vet vi også at disse barna og ungdommene med stor sannsynlighet har langt noen tøffe uker og dager bak seg, nå når skoler og barnehager har vært stengt. Og nettopp derfor har vi – kanskje spesielt nå – et felles ansvar for å legge til rette for at alle som opplever utrygghet hjemme skal skjermes fra alkoholbruk i det offentlige rom. Alle parker, strender og offentlige områder skal være trygge for barn og unge.

Én av fem har ubehagelige opplevelser

Alkoholforbudet på offentlig plass bidrar med andre ord til å skåne de mest sårbare blant oss. Men forbudet er også på plass for å sørge for at offentlige plasser skal være trygge og hyggelige steder for folk flest, der man kan slappe av sammen med familie og venner uten å måtte bekymre seg for fulle folk. En undersøkelse utført for IOGT av Opinion i 2018 viste at én av fem har hatt ubehagelige opplevelser knyttet til drikking på offentlig sted. Tilsvarende tall for de under 30 år er så høyt som én av fire.

Det er solid folkelig oppslutning om alkoholforbudet på offentlig sted. Samme undersøkelse viste at 62 prosent av de spurte støtter forbudet. Dessuten har forbudet en sterk forebyggende effekt på hvor mye det drikkes i parkene: 44 prosent av de spurte fortalte at loven bidrar til at de lar være å drikke, og 57 prosent at den bidrar til at de begrenser alkoholbruken. I undersøkelsen oppga også 60 prosent av de spurte at de var bekymret for at det ville bli mer alkoholbruk på offentlig plass dersom forbudet ble opphevet.

Én av to ønsker bedre håndheving

53 prosent av de spurte mente forbudet mot alkohol på offentlig sted bør håndheves bedre. Derfor er IOGT glad for justisminister Monica Mælands uttalelse om at det ikke er aktuelt å se gjennom fingrene på drikking i parker og andre offentlige steder, selv om tilgangen til serveringssteder nå er begrenset.

– Det er ulovlig å nyte alkohol i parker og i friluft, og dersom politiet kommer over det, så vil de slå ned på det, uttalte hun nylig til TV 2.

Hjelp oss å øke bevisstheten

Politiet er nå aktivt ute i gatebildet og passer på at folk overholder smittevernreglene. Det er også en god anledning til å øke bevisstheten rundt viktigheten av et alkoholfritt offentlig rom. Derfor er det viktig og riktig at politiet reagerer hver gang de ser alkoholbruk i parker, på strender og andre offentlige steder. Folk må på en hyggelig og tydelig måte få beskjed om å fjerne alkoholen. Og dersom det ikke hjelper, så har altså politiet anledning til å bøtelegge de som ikke overholder forbudet.

Men det aller beste hadde selvfølgelig vært om vi i fellesskap klarer å skape trygge og hyggelige offentlige arenaer. IOGT oppfordrer derfor alle til å overholde og minne hverandre om forbudet, før det blir nødvendig for politiet å gripe inn.