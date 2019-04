Ørjan Deisz, Bergens Tidende

Vikinghordene diskuteres sjelden i mediene, men man kan si mye om stemningen, størrelsen og rollen de spiller på stadion. Én ting som er tydelig, er at de har vært en av få positive faktorer i noen mildt sagt krevende år.

Helt og fullt bak laget – med unntak

Hordene ble nemlig aldri likegyldige. De fortsatte å støtte Viking, på ekte, og i full offentlighet. De fortsatte å bruke bluss foran tomme tribuner og å rope «Viking te me dør», uten ironi. De møtte opp, og de var stolte av det. Dette står det enorm respekt av. Når spillere, aksjonærer, mediene og en hel by ga opp, så nektet denne lille kjernen å vike en tomme. Naturligvis var de frustrerte og sinte, men de var engasjerte og gjennomsyret av en kjærlighet for Viking. For dette skal Hordene ha all verdens av respekt og en stor hyllest for.

Men så skjedde det noe. Midt i en sesong hvor optimismen, prestasjonene og publikum så smått begynte å vende tilbake, og når mange kanskje mente Viking trengte publikum mer enn noen gang, valgte Vikinghordene å støtte en supporterledet boikott før hjemmekampen mot Levanger. Dette var en reaksjon etter at «spillerne tapte derbyet mot Sandnes Ulf uten en gang å prøve», og på grunn av oppførselen etter kampslutt. Dette fremstod som en merkelig handling og ga for meg lite eller ingen mening, sett i sammenheng med nettopp den betingelsesløse støtten de har vist når det har stormet som verst rundt Viking.

Jarle Aasland

For dumt

Enda mer merkelig er det at Hordene og leder Roar Åkerlund nå bruker sin rolle på å skjelle ut Veton Berisha, uten at det gir noen som helst mening. På samme måte som engasjementet og kjærligheten Hordene nærer for klubben har bidratt positivt i tunge år, vil jeg gå så langt som å si at de uttalelsene som kommer fra supporterklubben i disse dager, er tilsvarende skadelig og pinlig for klubben.

Veton, som har gått usedvanlig langt i å forsøke å få til en Viking-overgang [fra Rapid Wien; red.mrk.], har vist sjeldne verdier hva angår kjærlighet til en klubb som strengt tatt ikke engang er moderklubben. Han er for all del en legende for oss supportere, men hva mener Hordene og Åkerlund at Veton skulle gjort? Å trekke inn Molde og Sarpsborg som alternativer, blir egentlig bare for dumt, da Sarpsborg, som Viking, ikke hadde råd, og Molde foretrakk å signere Ohi.

At det er et flammende og intenst hat mellom Viking og Brann, er også en overdrivelse med tanke på at det ikke har vært noen nevneverdig temperatur mellom lagene verken på banen eller tribunen de senere år.

Hans Punz, AP/NTB scanpix

Berhisha gjorde det han kunne

Det fremstår for meg som at Veton gjorde alt han kunne for å få til en overgang til Viking, og han var villig til å tilpasse lønnskravet. På toppen av det hele har han også drøyd det hele lengst mulig, bare i tilfelle Viking plutselig skulle få råd.

Det etterspillet heller burde ha handlet om, er hvor sterkt ønske han har vist for å spille for klubben. Så om Hordene føler seg «pisset på», burde det logisk sett ikke være av den aktøren som strakk seg lengst for at dette skulle skje, men snarere av dem som ikke la pengene på bordet for å få denne handelen i havn, eller hva?

Det fremstår i grunnen som ganske meningsløst og konstruert at Hordene skal kritisere Veton og bruke energi under kamp på å synge om «Judas-en» som tross alt var til stede på stadion og så den åpningskampen mot Kristiansund han så gjerne skulle ha spilt i.

Skal lojalitetskoden Hordene anvender kunne brukes, må det vel være et snev av gjensidighet i bildet også? Så i stedet for å slenge dritt etter en sann Viking-helt, både på stadion og i mediene, bør Hordene faktisk unne Veton lykke til på veien videre, og håpe at dette våset ikke forhindrer ham fra å ville vende hjem i fremtiden.

Unødvendig negativ debatt

Det er for all del etterlengtet med litt støy og temperatur rundt Viking igjen, men la oss la Tommy Høiland ta hånd om dette. For om vi skal fortsette å konstruere slike ting som det som blir gjort nå, spørs det om vi noen gang ser Veton Berisha komme tilbake. I tillegg bidrar dette til en unødvendig negativ debatt i og rundt Viking, i en tid hvor vi i grunnen kun har grunn til å være positive og glade.