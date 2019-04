Spar dere for bortforklaringer, russ!

For det er det dette dreier seg om – spar dere for bortforklaringer, offisielle representanter for russen. Dette har ingen verdens ting med å være gledesdreper i russefeiringa å gjøre. Det dreier seg om hva vi i samfunnet skal akseptere som grei adferd i det offentlige rom og hva som absolutt ikke er det!

Ja, det er mulig at det er noen som her gjør sitt beste for å ødelegge ryktet for de av russen som både er utstyrt med samfunnsansvar og folkeskikk. Men da får dere ta et tak med de som tydeligvis ikke er på den kanalen.

Ikke greit!

For det er ikke greit å forsøple et flott friluftsområde. Et friluftsområde som mange av oss bruker til daglig og som vi tar ungene våre med oss for å leke i. Ei heller å ødelegge sårt tiltrengte søppeldunker.

Og det er ikke greit å knuse flasker med den konsekvens at noen, kanskje små unger, kan tråkke på gasset og skade seg. Eller med det resultat at nå vi kommer på sykkel eller med løpe-/barnevogn, så punkterer vi. For det har vi gjort før etter russefester med samme adferd, og det kommer vi sikkert til å gjøre i ukene framover. Jeg regner med at russestyret påtar seg å stå og lappe dekk – hver dag!

I hagen til mamma og pappa?

Hva om vi andre kom og gjorde det samme på gårdsplassen og i hagen hos mamma og pappa til disse håpefulle? Noe å tenke på – kanskje de håpefulle skal sendes ut på fest med litt bedre holdninger, ikke bare penger til øl!