Reaksjonen har kommet – nok er nok

Jeg har med interesse lest innlegget i Aftenbladet den 14. mai skrevet av Harald Minge, adm. direktør for Næringsforeningen i Stavanger. Det er underlig, men ikke overraskende, at Minge bare tar opp problemer til de store i næringslivet i regionen, men unnlater å nevne de økonomiske belastninger (bompenger) som de mindre privateide selskaper og deres ansatte, pensjonister med flere, allerede er blitt påført, og som høyst sannsynlig vil øke i de nærmeste årene.

Underkommunisert

Siden de borgerlige overtok har vi til stadighet fått høre at det aldri tidligere er bevilget mer penger til veier og annen infrastruktur etter at de kom i regjering i 2013. Jeg velger å tro dem på deres ord, men kan ikke se noen steder de har fortalt hvor mye dette ville komme til å koste for brukerne, deg og meg. Vi er nemlig blitt underkommunisert over en rekke år, og nå har reaksjonen kommet: Nok er nok!

At det er blitt som det har blitt, skyldes dessverre ikke bare regjeringen. Det gjelder nok de fleste av oss: Private, næringslivet, kommuner, fylkeskommuner. Når en ser bort fra visse interesseorganisasjoner, har vi vanlige folk ikke bekymret oss vesentlig; selv om vi nok har syntes at det noen ganger er gått for langt. Her vil jeg særlig nevne flere av de undersjøiske gigantprosjekter, ny E39 fra Kristiansand til Trondheim, og bymiljøpakkene som inkluderer sykkelveier, gangstier, utbygging av bussterminaler m.v.

Ingen overraskelse

Nå er det kommet fram at inntektene fra bompenger også blir vesentlig mindre enn det som opprinnelig ble fastsatt. Bare Nord-Jæren Bompengeselskap har hatt en inntektssvikt på nær 400 millioner kroner i løpet av et halvt år. Det burde ingen bli overrasket over. Samtidig som det stadig bevilges mer penger til nye veier, selges det flere elbiler (nå 15,5 prosent bare i Rogaland) som går fri gjennom bommene, og vi andre oppfordres til å bruke offentlige transportmidler. Innen 2025 er det ventet at alle nye biler skal være drevet av elektrisk kraft og staten vil miste milliarder av kroner fra registreringsavgift, drivstoffavgifter på bil m.v.

Vi har stolt på at de bevilgede myndigheter har hatt kontroll og vært bevisst sitt ansvar. Da kreves det at de må ha flere tanker i hodet på en gang, ha forutseenhet og ha vanlig økonomisk forstand. Jeg kan ikke se at de på noen måte har bevist i praksis at de har hatt disse evnene. Fremdeles fortsetter de med sine «drømmeprosjekter» – og Næringsforeningen i Stavanger heier dem fram!

Utbedre dårlige veistrekninger

Jeg har aldri trodd at jeg skulle bifalle Frp, og i hvert fall ikke Carl I. Hagen; men jeg har litt sans for hans forslag om å ta 100 milliarder fra Oljefondet vårt til nedbetaling av bompenger. Men det må følges av en fullstendig omlegging av hele veipolitikken: All prosjektering av nye veier må stilles i bero i minst fem år. I stedet må en sørge for å utbedre de mange, dårlige veistrekninger vi fremdeles har. Mange steder er veiene altfor smale, mange veier er utsatt for ras, som kan sette menneskeliv i fare. Om dette settes i verk kan livsgrunnlaget bli enklere for næringslivet i vårt vidstrakte land, særlig for fiskeindustrien. Det vil også kunne føre med seg at folk blir boende på landet, framfor at de velger å flytte ut og bosette seg i de større byene. Det vil til slutt alle komme til å tjene på.