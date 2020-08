Utsikten fra Høg-Jæren gjør meg fortvilet

VINDKRAFT: Jeg var på Synesvarden og Steinkjerringa nettopp. På toppen ble jeg stående og måpe, for vi var omringet av vindkraftanlegg. Over 150 turbiner, inklusive Vardafjell. Er det rart vi bli fortvilet? Steinkjerringa hadde i hvert fall snudd ryggen til alle anleggene.

Fornuften sier at det er på tide å stoppe videre vindkraftutbygging nå. Følelsene sier det skulle vært gjort for lenge siden, skriver innsenderen. Foto: Jarle Aasland

Debattinnlegg

Heidi Bjerga SV

FN sier at vi må stoppe nedbygging av naturen. Men vi har bygd ned areal tilsvarende 30 fotballbaner hver dag de siste tiårene. Vindkraftutbyggingen kommer nå på toppen av allerede nedbygde områder.

Utsikten ødelegges

Tenk deg at du står på Sør-Norges største fuglefredingsfjell Runde og ser utover hvor hav møter himmel. Alt er blått så langt du ser. Fra Runde vil du snart se vindturbiner i havet. Der er det gitt konsesjon til Havsul 1, og trekkfuglene som skal til Runde må fly gjennom kvernene fra vindturbinene for å komme fram til hekkeplassene. Og Havsul 1 er planlagt midt i det viktigste matfatet for fuglene på fuglefjellet.

Tenk deg at du drar ut på Stadlandet med den hvite sanden og vinden fra vest som lager de beste bølgene i landet for surfere, og en utsikt det ikke finnes maken til. På Stadlandet vil du snart se vindturbiner også. Der vil innbyggerne og turistene møte svære turbiner enten de er til lands, havs eller på Vestkapp, eller de kommer fra nord og de mektige fjellene der.

Tenk deg at du står på Sukkertoppen på Kvamsfjellet på 1200 meters høyde og kjenner vinden ta tak i klær og hår. Du ser mot nord, og der ser du Rondane i all sin prakt. Så snur du deg mot vest. Der ser du Jotunheimen som ruver med sine topper. På Kvamsfjellet vil du ikke se vindturbiner, uansett i hvilken retning du snur deg.

Noen har klart det

Tenk deg at du tar en tur til Filefjell, og går en tur gjennom hyttefeltet og opp langs elva Tenla. Det er fjell rundt deg uansett hvor du snur deg, snart er du oppe i høyden og viddene åpner seg. På Filefjell klarte de å stoppe planene for vindkraft. Der var det nok hyttefolket som mobiliserte, og fikk stoppet vindturbiner i deres paradis.

Vi er avhengige av økosystemene, men nå ødelegger vi naturen i jakten på grønn energi. Vindkraftindustrien har fått tilgang til vår hei og våre fjell, de er midt i reinens trekkområder, og like i nærheten av nasjonale fredningsområder. Mer enn 60 mil med anleggsvei er bygd i urørt natur, og noen mener vi allerede har bygd ned et areal like stort som det gamle Vestfold fylke i jakten på den grønne energien. Er det rart følelsene tar overhånd?

Folks protester blir i hovedsak ikke hørt. Naboer og folkevalgte blir ikke hørt. Politiske vedtak blir ikke vektlagt. For når konsesjon er gitt, så er det fritt fram. Demokratiet er satt på sidelinjen, og dispensasjoner gis uten mulighet til påvirkning, selv om det får store konsekvenser for folk.

Sinne og avmakt

Er det rart vi blir forbanna?

Jeg har vært på Sukkertoppen i sommer, og på Runde, Stad og Filefjell. Det har vært fine turer i vakker natur, enten det har vært på høyfjellet eller ytterst mot havet. Og jeg håper inderlig at ingen av stedene skal ødelegges av vindkraftutbygging.

Selvfølgelig handler vindkraftutbygging om følelser. Følelser som blir sterke når fakta ikke nytter. For det er mye fakta som er kommet fram, men det nytter tydeligvis ikke å legge fakta på bordet i debatten om vindkraft. Fremdeles blir vi motstandere avfeid med at vi føler for mye. Jeg kjenner på følelsen av avmakt, fortvilelse og forbannelse. Det er sterke følelser, men de er der fordi vi har kunnskap, men blir ikke hørt.

Fornuften sier at det er på tide å stoppe videre utbygging nå. Følelsene sier det skulle vært gjort for lenge siden.

