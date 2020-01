Det må settes en dato en for åpningen av Hundvågtunnelen

DEBATT: Det var med stor undring vi kunne lese i Aftenbladet at åpningen av Hundvågtunnelen igjen var utsatt. Denne gangen til slutten av mars, uten at det er fastsatt en bestemt dato. Betyr det at vi kan få en ny utsettelse?

«Vi har full forståelse for at sikkerhet er viktig, men vi stiller oss spørrende til at åpningen av tunnelen som har vært planlagt i flere år, plutselig blir utsatt», skriver Jan-Kåre Ruud på vegne av Øyane Arbeiderlag. Foto: Jon Ingemundsen

Jan-Kåre Ruud På vegne av Øyane Arbeiderlag

Igjen begrunnes utsettelsen med at de trenger lengre tid til å teste ut sikkerhetssystemene.

Vi har full forståelse for at sikkerhet er viktig, men vi stiller oss spørrende til at åpningen av tunnelen som har vært planlagt i flere år, plutselig blir utsatt. Det har ikke kommet noen opplysninger om at det har oppstått nye problemer en ikke forutså under planleggingen. Styret i Øyane Arbeiderlag er også undrende til at verdens største undersjøiske tunnel ikke hadde en «plan B» som sikkerhet hvis noe skulle gå galt.

Trafikksikkerhet for barn og unge

Vi som bor her ute, ser at trafikken har økt kraftig, spesielt morgen og ettermiddag. En ting er at det er irriterende og stadig må stå i kø. En helt annen ting er trafikksikkerhet for barn og unge som skal til og fra skolen. Nå er det utplassert vakter som passer på rundt Buøy skole, og stor takk til de som stiller opp.

På Hundvåg er det mange typer aktiviteter for barn og unge på kveldstid. Flere er disse holder til på skole og på idrettsplasser, noe som fører til mye ferdsel langs veiene. Det gjør situasjonen ikke bedre at vi fortsatt er i den mørke årstiden, og sammen med mye regn, er det vanskelig for bilførerne å se de som ferdes langs veiene.

Utfordrende for utrykningskjøretøy

Heldigvis har det så langt ikke vært alvorlige ulykker, men det vil være særdeles utfordrende for utrykningskjøretøy å ta seg frem ved stor trafikk og kø.

Vi ber derfor om at det må settes en dato for når tunnelen kan åpnes, og at en ser på tiltak som kan bedre trafikksikkerheten. Et av tiltakene vil være å få bedre belysning ved fotgjengerovergangen i Skipsbyggergata ved Båtsmannsveien.



Publisert: Publisert: 30. januar 2020 09:15

