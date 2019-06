Takker Senterpartiets to bystyrerepresentanter i Sandnes, Sofie Margrethe Selvikvåg og Martin Håland, for kommentaren deres til mitt innlegg i Aftenbladet 28. mai.

Basert på en ringerunde

Kommentaren gir oss en god innsikt i hvordan de søker å rettferdiggjøre sitt handlingsmønster i både den tragiske fremgangsmåten og ikke minst resultatet av saken kommunesammenslåing mellom Sandnes og Forsand har fått. Det er riktig at Forsand kommunestyre, inkludert Forsand Senterparti, tidlig ba om samtaler med Sandnes. Det er allikevel stor avstand fra å være enig om å samtale, til det Selvikvåg og Håland skriver i sitt innlegg, at Forsand ba om sammenslåing. Tidlig i prosessen var det initiativ til også å samtale med både Strand og Gjesdal. Det nevnes en innbyggerundersøkelse i Forsand som ga flertall for å gå videre med Sandnes. Denne var basert på en ringerunde til ca. 50 personer, der resultatet ble 50 prosent for Sandnes og 42 prosent for Strand.

Når jeg blir oppfordret til å rette min harme mot Stortinget, der det formelle vedtak ble gjort, er det et billig poeng. Hva var grunnlaget Stortinget hadde for å godkjenne sammenslåing med Sandnes? Jo, et flertall som ikke var et flertall, der ordføreren i Forsand på ulovlig vis nektet å behandle en avstemming 6. juni 2017 over sammenslåing med Strand. Dette var få dager før Stortinget skulle behandle saken. Selvikvåg og Håland skriver at for oss blir det feil å gjøre vedtak på vegne av innbyggerne i Forsand.

Med det ulovlige vedtaket på nevnte dato i Forsand, burde Sandnes, i det minste Sandnes Senterparti, foreslått at videre arbeid måtte stilles i bero til det ble en avklaring i kommunestyret i Forsand.

Hvem satt stille i båten?

Det har vært flere anledninger i denne prosessen for Senterpartiet i Sandnes å utøve politikk i samsvar med partiets intensjon. Det nytter ikke å henvise til at Sandnes kommune har fulgt regelverket, det ville Senterpartiet i Sandnes kunne ha gjort ved å arbeide på linje med Senterpartiets politikk mot sentralisering.

I dag er det flertall i Forsand kommunestyre for å gå inn i Strand kommune. Det har det vært siden 6. juni 2017. En lenge etterlengtet folkeavstemning i april i år bekrefter Forsands ønske ytterligere, resultat 56 prosent for å gå med Strand og 42 prosent med Sandnes.

Flau smak i munnen

Det er å anta at flere i bystyret i Sandnes sitter med en flau smak i munnen over situasjonen slik den er i dag.

Hvor stor iver ville Sandnes kommune vist til å få med Forsand, dersom utsiktene til å få inn alle kraftmillionene ikke hadde vært tilstede? Jeg antar det ikke hadde vært særlig entusiasme.

Som Senterpartivelger gjennom mange tiår, akter jeg fortsatt å være det fremover, men det er i forventningen til at det også i Sandnes vil bli ført kompromissløs Senterpartipolitikk.

Et råd fra avdøde Einar Førde: «Har du tråkka i salaten, stå heilt stille.»