I mitt innlegg, som de begge fra hvert sitt ytterpunkt angriper, sier jeg litt om min motivasjon for å engasjere meg i Den norske kirken (Kirken) de neste årene, og jeg trekker fram arbeidet med å styrke religionsdialogen på lokalt og nasjonalt nivå. Fordi jeg tror engasjementet Åpen folkekirke har skapt, vil styrke Kirken.

Skapkristen

Selv om jeg har beholdt min tro og hatt god bruk for den gjennom gleder og sorg, medgang og motgang, så har jeg ikke holdt det flagget så høyt. Jeg vil kanskje bruke begrepet skapkristen om meg selv fram til 2015. Da ble jeg så sint på min egen menighet, at jeg byttet, og fikk i den prosessen mange gode samtaler og dialoger med de som var enig med meg, og de som hadde et annet syn. Det enkleste ville vært å takke for seg og stille og rolig lukket bakdøren med et lite knepp. Jeg er glad for at jeg ble, og jeg fikk oppleve et Kirkemøte som åpnet dørene som hadde vært låst for meg i de snart 20 årene jeg hadde vært gift. (Thor Magne Seland er åpen homofil. Red.mrk.)

Har jeg uansett tapt?

Da går mitt spørsmål til disse to som synes jeg tror for lite: Hvordan skal dere måle tro? Hvor mange meter tro skal til? Eller liter kokt kirkekaffe? Eller kilo stekte vafler for å være god nok til å stille i kirkevalget? Eller skal jeg finne søndagsskoleboka fra Ebeneser på Ganddal og telle gullstjernene? Skal jeg finne fram lappen med mitt bibelvers biskop Bjørn Bue (da sokneprest i Gand) ga meg i konfirmasjonen? (Det var Johannes 3.16). Eller har jeg uansett tapt fordi jeg har valgt å være på en annen arena i samfunnsengasjement? I så fall går Kirken glipp av mange engasjerte kristne mennesker som vil være med å knekke koden for hva som må til for å gjøre Kirken større, slik at det trengs kirkerom med god plass og store dører for å slippe flere inn.

Jeg håper de begge stiller på temagudstjenesten «Skeiv i sjelå» søndag 8. september med påfølgende kirkekaffe. Så kan vi måle troen med samme målebånd.

Mitt tips på rett svar?

Tallet er tre.

Tro. Håp. Kjærlighet.

For alle.