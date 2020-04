Vi jobber med koronainformasjon til innvandrere

DEBATT: Kunnskapsdepratemenetet har foreslått overfor Stortinget at Kristent Interkulturelt Arbeid (KIA Norge), sammen med fire andre frivillige organisasjoner, skal få midler til å styrke arbeidet med å nå fram til ulike innvandrergrupper med koronainformasjon.

Publisert: Publisert: Nå nettopp

Debattinnlegg

Alf P. Hagesæther Generalsekretær, KIA Norge

Det er en krevende tid for oss alle på mange måter, også når det gjelder informasjon. Mest utfordrende er det for dem som blir syke, som rammes av smitten og som ikke får del i viktig informasjon om hvordan vi skal leve og opptre.

KIA Norge har en kontaktflate inn mot mange ulike innvandrermiljøer som myndighetenes informasjonskampanjer ikke når fram til. KIAs nedslagsfelt og kontaktnett er stort, og vi bruker en formidlingsstrategi som bidrar til at budskapet blir mottatt og forstått.

Denne enkle, men effektive kommunikasjonsstrategien tar utgangspunkt i at budskapet må være riktig, sant og avstemt (logos, ethos og pathos). Men dette er ikke nok. For at budskapet skal ha gjennomslag må informasjonen også oppfattes som relevant og aktuelt av mottakeren. Det er lett å få til i en enhetskultur, litt mer utfordrende i et samfunn preget av kulturmangfold og verdipluralisme. Da blir det avgjørende å avstemme budskapet inn mot de ulike målgruppene slik at det oppfattes som sant og troverdig for dem. Det handler om tillit mellom budbringer og mottaker.

Vi er i samme båt

Vår erfaring er at kommunikasjonen når fram om mottakeren allerede har en god og vedvarende opplevelse av at vi vil hverandre vel. Vi bryr oss, ikke bare slik at vi bryr oss om dem. Men vi bryr oss om oss! Vi bryr oss om hverandre. Vi er i samme båt – i dette, og i alt annet.

Mange innvandrere har god kunnskap om koronasituasjonen og vet hva de skal gjøre. De jobber i helsevesenet, sykehus og på sykehjem – de er godt orientert og har tillit til myndighetene.

Men noen av innvandrerne har lav utdannelse og har liten tillit til informasjon til regjeringen og andre offentlige etater. KIAs erfaring er at jo mindre utdannelsesbakgrunn man har, jo mer tror man kun på informasjon fra folk man kjenner direkte og har tillit til. For mange tverrkulturelle med liten skolebakgrunn hører man altså heller på helt enkel info fra en man kjenner, enn 100 prosent seriøs, fakta- og kunnskapsbasert, og veldig riktig informasjon, fra en offentlig avsender, også om informasjonen kommer på morsmålet.

Bygger tillitsbro

Til syvende og sist handler dette om å ha en kommunikasjonsstrategi som gir gjennomslagskraft og bygger en tillitsbro i et landskap fylt av spenninger innen etikk og makt, religion og kultur, språk og tolkninger.

Det som betyr mest av alt for at budskapet skal ha gjennomslag er relasjons- og tillitsbygging over tid – før budskapet sendes. KIA både vil og kan nå fram i dette landskapet. Vi har bygget formidlingskompetanse på feltet siden 1974.