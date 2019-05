15. april leverte redaktør i Norges Taxiforbund Atle Hagtun nok en bredside mot Venstre og oss som er tilhengere av bedre løsninger for drosjenæringen i Aftenbladet. Ny teknologi gjør at vi må se på nye måter å organisere arbeid på. Det er uforståelig at Norges Taxiforbund kommer med et så sterkt angrep på Venstre. I innlegget har de både et lemfeldig forhold til fakta og tillegger Venstre meninger vi på ingen måte har.

Venstre har i flere omganger tatt til orde for å gjøre endringer og forbedringer i lovgivningen for drosjenæringen. Nord-Jæren holder på å utvikle seg til en framtidsrettet smartby-region. Nå er det på tide at vi tar i bruk ny teknologi og tjenester innen transport også.

Høye priser, lave lønninger

Dagens drosjemarked har høye drosjepriser og for lave lønninger for sjåførene. Dagens reguleringer som Atle Hagtun mener er optimale, er ikke nødvendigvis heller det sikreste for passasjerene. Da Rogaland fylkeskommune prøvde å nekte tildeling til en voldsdømt for få år siden, så tapte fylkeskommunen i tingretten. I Rogaland er det dessverre flere voldsdømte som har drosjeløyve, og i tillegg har drosjesentralene få virkemidler til å avvise sjåfører selv om de har sidevis med klager mot seg. Tjenester som Uber og Lyft gjør at passasjerene kan identifisere sjåføren før de setter seg inn i bilen, og se hva andre passasjerer har ment om oppførselen til sjåføren tidligere.

Uvirksomme i timevis

Hagtun fremstiller det som sosial dumping når en Lyft- eller Uber-sjåfør kan kjøre for under prisen av en taxisjåfør. Han har tydeligvis glemt markedsmekanismer som gjør at når en tjeneste prises lavere, så vil den sannsynligvis brukes oftere. Dagens system gjør at drosjene står timevis uvirksomme på holdeplassene fordi prisen er så høy at færre tar taxi. Det nye regelverket regjeringen og Venstre nå innfører vil kunne snu dette.

Nye forretningsmodeller og teknologi må få oss til å se med nye øyne på de reguleringene vi har i dag. Uber og Lyft har utnyttet mulighetene som ligger i teknologien. Enkle og lett tilgjengelige teknologiske løsninger har forkortet og effektivisert veien mellom tilbyder og kunder.

Venstre arbeider for å oppdatere lover og reguleringer når det trengs, slår ned på sosial dumping og arbeidslivskriminalitet, og fremmer seriøst arbeidsliv der heltid faktisk er og skal være normen. I det nye drosjeregelverket må alle som skal få løyve være registrert i et norsk selskap. Det gjør at vi selvfølgelig beholder mulighet for regulering og beskatning helt selv i Norge.

Fremtidsoptimister

Venstre heier på ny teknologi og gode transporttjenester. Vi er fremtidsoptimister og mener vi må ta imot mulighetene teknologien gir oss istedenfor å motarbeide dem. Vi bør finne løsninger som lar oss ta i bruk teknologien, men vi må gjøre det på en skikkelig måte, slik at både arbeidstaker og forbrukernes rettigheter sikres og slik at selskapene som opererer her skal betale skatt på lik linje med alt annen næring. Det arbeider vi videre for.