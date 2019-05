Nessa Nordtun sitt innlegg er et tilsvar til Aftenbladet sin leder 29. april hvor avisen trekker fra at venstresiden må gjøre hjemmeleksene sine bedre i den økonomiske politikken. Avisen påpeker at partiene ikke er villige til å være tydelige på hva som må kuttes for å få budsjettet til å gå i hop. Ved å få spalteplass, gis ordførerkandidaten god anledning til å rette opp det som hun mener er feil. Hun velger imidlertid argumenter som gir Aftenbladet helt rett i sine antakelser.

Ap skal gå til valg med en offensiv på flere områder som barnehage, skole og eldreomsorg. «Offensiv» betyr oversatt til politikerspråk; man vil bruke mer penger. Enda mer offensivt er Nessa Nordtun sin måte å skaffe inndekning for de økte kostnadene.

Hvis Ap er kjent med at kommunen sløser med konsulentutgifter, hvorfor må de vente helt til valget for å gjøre noe med det?

Hun argumenterer med at Høyre-alliansen «øser ut millioner» til Stavanger Forum årlig. «Øser ut» forteller likevel ikke noe om Ap sin inndekning. Status nå er at Stavanger kommune har gitt Forum et likviditetslån på 15 millioner kroner. Dette vil ikke Ap, og det kan være en risiko for at dette lånet blir tapt gjennom neste valgperiode. Man har da kortsiktig spart ca. fire millioner pr. år. Og lagt Stavanger Forum i grus med tapte skatteinntekter og andre store ringvirkninger for næringslivet.

Antyder ikke noe kronebeløp

Ap vil også kutte i konsulentutgifter uten som helst å antyde noe kronebeløp. Hvis partiet er kjent med at kommunen sløser med konsulentutgifter, hvorfor må de vente helt til valget for å gjøre noe med det? Jeg antar at ikke noen partier synes dette i så fall er greit, så det er underlig at Ap ikke har foreslått dette i administrasjonsutvalget og formannskapet med en instruksjon til rådmannen om å redusere konsulentutgiftene. Om overforbruket av reelt eller ei er vanskelig å vite, men la oss anta på Ap sitt vegne at de klarer å spare 20 millioner.

Likeledes argumenterer Nessa Nordtun for at de vil opprette en egen vikarordning fordi at utgiftene til bemanningsbyråer aldri har vært høyere. Nå har kommunen tidligere drevet en slik ordning, men la den ned fordi den ikke fungerte særlig bra. Hvorfor synliggjør ikke Nessa Nordtun hvor mye de skal spare? Hvis vi hjelper til, helt udokumentert, kan vi kanskje foreslå 15 millioner kroner.

Neste kuttforslaget handler om politikerlønninger. Skal vi si tre millioner, Nessa Nordtun?

Trylleformel?

Videre skal Ap redusere sykefraværet og får mennesker bort fra velferdsordninger – og inn i arbeid. Dette skal da gi reduserte kostnader, uten at Nessa Nordtun antyder noe som helst hvor mye dette kan bli. Jeg vet ikke hva slags trylleformel Ap har for å få ned disse kostnadene, ettersom det er full politisk enighet om både reduksjon av sykefravær og arbeidslinjen. Det er også marginal forskjell på tiltakene blant partiene. Det er imidlertid svært offensivt for Ap å saldere de neste års budsjetter med reduserte kostnader slik at pengene umiddelbart kan brukes på andre områder.

Mine særdeles optimistiske anslag på vegne av Ap viser en besparelse opp mot 50 millioner kroner. Driftsbudsjettet til kommunen er på ca. 11 milliarder kroner. I så fall har Ap lykkes med en inndekning på under 0,5 prosent. Det blir plass for mange offensive satsinger av det!

Avkledd Ap

Det er en interessant å observere at Nessa Nordtun i sitt innlegg kritiserer Aftenbladet for å ha manglende lokalpolitisk innsikt som fører til en mindre opplyst debatt. Hun etterlyser også den maktkritiske journalistikken. Er det ikke akkurat dette som Aftenbladet har gjort overfor et parti som vil i maktposisjon? De har avkledd Ap sin udokumenterte og floskelaktige økonomiske retorikk – og Nessa Nordtun er ikke nærheten å få de klærne på igjen gjennom sitt innlegg.