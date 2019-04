Alle bildene, unntatt datagrafikk-bildet fra ett bidragene i arkitekturkonkurransen for Paradis-utbyggingen, har Karl Emil Sødergren tatt fra sykkelsetet. Red.mrk.

De siste månedene har jeg på daglig basis syklet fram og tilbake fra Storhaug til Sandnes sentrum, til og fra jobb, – altså langs det strekket som for tiden blir kalt Båndbyen.

Jeg er overrasket hvor mange som knytter et bånd mellom de to byene på denne måten. De dagene det er frost på bakken er det allerede klokken sju om morgenen en rekke sykkelspor som snor seg langs traseen. Noen morgener oppstår det rene sykkelritt der vi bytter på å bane vei langs fjorden. Det er en nesten rørende kontrast til den køen som utvikler seg på Motorveien hver morgen. Det hender vi utveksler noen ord over sykkelstyret. «Må rekke et møte klokka åtte.» «Takk for turen!» «Ha en fin dag!»

Toget, som snart skal hete Go-Ahead, suser av og til forbi oss der vi trør av gårde, men vi ser ikke opp. Vi trør ufortrødent videre!

Paradis-utbyggingen

Karl Emil Sødergren

Min favoritt-sykkelrute fra Storhaug til Sandnes ruller ned bakken av Avaldsnesgata til Lagård Gravlund. I Paradisveien har veiarbeid de siste månedene gjort de første meterne mot Sandnes litt humpete. Det er ingenting mot det som skal skje lenger sør. Over sykkelstyret om morgenen forsøker jeg å forestille meg hvordan det blir å passere på vestsiden av Hillevågsvatnet de neste årene. Langs der småbåtene i dag duver i morgentimene, har Bane Nor bokstavelig talt begynt å viske ut sporene etter godsterminalen. I flere uker har anleggsmaskiner jobbet med å legge et lag med pukk og grus over.

Ennå er det likevel fredelig å sykle langs Hillevågsvatnet. Hvis Bane Nor Eiendom og Base Property får det som de vil, blir deler av godsterminalen det nye hovedkvarteret til Aker BP som i dag har adresse litt lenger sør langs sykkelstien til Sandnes, i Jåttåvågen. Det betyr mange år med anleggsmaskiner og dårlige halvveisløsninger for de av oss som sykler gjennom Båndbyen. For ikke å snakke om konsekvensene for trafikkbildet i sentrum og utsikten for de som bor her.

Skjermdump fra Wingårdh arkitekters presentasjon av «East of Eden».

Bane Nor sier at utbyggingen er en del av en knutepunkt-utvikling som skal sørge for at flere tar toget til jobb i framtiden. Vi som sykler forbi Jåttåvågen, ser køen av biler inn og ut av området, morgen og ettermiddag. Hvorfor tror de at de ansatte der vil bruke toget oftere hvis kontoret ligger ved Paradis stasjon enn ved Jåttåvågen stasjon? Det er et lite mysterium.

Men det er jo lov å håpe på et mirakel i Paradis, selv om navnet på stedet er en tilsnikelse, har vi lært. Jeg skjønner ikke hva som er i veien med God’s Terminal? Det går jo nesten ut på det samme. Illustrasjonene fra arkitektkonkurransen viser flere prosjekt som kunne stått på framsiden av Våkn opp!, bladet til Jehovas vitner. Det er et glamorøst tilsnitt over bildene som står i sterk kontrast til bebyggelsen i området for øvrig, for eksempel Statens hus på Lagårdsveien.

De fleste av forslagene ser ærlig talt ut som steder man sykler raskt forbi, riktignok ofte i motvind på grunn av lokale vindsystemer på bakkeplan under de høye fasadene. Datagrafikk-bildene i Paradis-konkurransen er riktignok befolket av unge mennesker som tilsynelatende går rundt med en kopp kaffe i hånda. Kanskje man i det minste treffer på noen av disse om morgenen på vei sørover mot Sandnes.

Karl Emil Sødergren

Idet man passerer under Strømsbrua, dukker de nye blokkene i Paradis Brygge opp. Min forestilling av paradiset er en del lysere enn det vil være mellom disse blokkene. Eiendomsmegleren reklamerer for prosjektet med å spørre hvor nært til sjøen det går an å bo. Hvor nært til naboblokka går det an bo? spør jeg. Det er ikke mange meter mellom de seks, sju etasjer høye blokkene, og de framtrer som én masse for den som sykler forbi, fortsatt så fort som mulig.

På sykkelstien langs fjorden treffer jeg ofte de samme personene som sykler motsatt vei, på omtrent samme sted hver dag. Det er rett før vi begynner å hilse. To personer pleier å gå på beina fra Hillevåg stasjon mot industriområdet på Hillevåg akkurat i det tidsrommet jeg ruller sørover. Jeg lurer av og til på hvordan knutepunktene som Bane Nor vil utvikle, skal bidra til at det blir mer liv i byen, for det jo ikke bare Paradis som skal få ny stasjon. Også Stavanger stasjon skal fornyes i knutepunkt-utviklingens navn. Det Bane Nor viser oss, er stasjoner som primært er kontorbygg, hotell og kafeer, med den tilleggsfunksjonen at også toget stopper der. Hvis folk skal komme med toget til kontoret som ligger i samme bygning, eller i en bygning like ved, spise lunsj i kafeen på bakkeplan og dra hjem på slutten av dagen, hvordan vil dette bidra til at det er mennesker som beveger seg rundt i byen? Eller er det de som bor på Våland og Storhaug eller Tasta som skal jobbe i disse lokalene, og så skal de som kommer med toget, jobbe andre steder i byen? Jeg bare spør.

Jåttåvågen

Karl Emil Sødergren

Litt lenger sør langs Gandsfjorden, ser vi kanskje grunnen til at mange av de som jobber i Jåttåvågen, kjører bil til jobb. Det er mange eneboligstrøk i det østvendte draget langs fjorden, Båndbyen. Mange store villaer med fine hager som det er artig å kikke på når man sykler forbi. Det er nesten som å sykle gjennom en park. Man hører fuglene synge om morgenen, og det er få biler. Også på de strekningene man deler med harde trafikanter. Innimellom er det noen nye tilskudd i villastrøket, men det er stort sett etablerte områder med velholdte hekker og gjerder mellom eiendommene. Det er rett og slett ikke plass til at det bor så veldig mange mennesker til å bruke toget langs jernbanetraseen i dag. Derfor er det en veldig god tanke å sørge for at flere kan bo her og bruke toget eller bussveien. Problemet er bare at det kommer til å bli veldig dyrt. I hvert fall blir det dyrt hvis Båndbyen er det eneste prioriterte fortettingsområdet i regionen, sånn det kunne høres ut for de som var på Båndbykonferansen i Sandnes i slutten av februar. Da kommer det til å bli like trangt her som mellom blokkene i Paradis Brygge, og like dyrt som en enebolig med hage og utsikt til Gandsfjorden i dag. De som har trukket det vinnerloddet at de eier en eiendom i Båndbyen, kommer ikke til å gi den fra seg billig. Det ser man bare på diskusjonen om å lage en turvei et lite stykke langs fjorden.

Karl Emil Sødergren

Den som sykler til Sandnes, tar uansett raskeste, vei og det er langs jernbanesporet. Etter å ha syklet forbi svabergene ved Gandsfjorden, gjennom Vaulen og de grønne områdene sørover, ruller man forbi Jåttåvågen. Her får jeg en god sekundering halvveis ved å kikke på klokka som henger på stasjonen. Fra broen over bilveien om morgenen kaster jeg et blikk ned langs aksen som leder ned til det skjeve tårnet. Det er få på de brede fortauene der nede. Om ettermiddagen tar jeg som regel Gamleveien nordover og møter de bilistene som skal ut fra Jåttåvågen i den store rundkjøringen. Dette er den eneste rundkjøringen jeg har opplevd at en bilist ikke overholder vikeplikten sin, og som gjorde at jeg måtte bråbremse i høy fart for å unngå kollisjon. Mannen i Teslaen var antagelig så desperat etter å slippe ut gjennom et opphold i biltrafikken, at han anså en syklist som en trafikant uten rettigheter. Jeg hyttet neven og syklet videre. Om ikke så mange år kjører uansett de fleste rundt i Tesla, eller elbil i det minste. Og da blir argumentene for å fortette i Båndbyen, for miljøets skyld, mindre viktig i alle fall.

Karl Emil Sødergren

Samtidig som vi bruker enorme summer på tunneler og vegprosjekt i alle retninger, blir det litt søkt å argumentere for Båndbyen som eneste løsning på framtidens floker på Nord-Jæren. Det blir allerede bygget parkeringskjeller i de fleste boligprosjekt, og el-bilen forsvinner ned der og bort fra gata den også. En skal ikke undervurdere framtidens muligheter for å delta i arbeidslivet på andre måter enn å reise til et bestemt kontor store deler av uka heller.

Eller, for den saks skyld, at gode sykkelveier får mange flere til å sykle til jobben, fra Storhaug eller andre plasser i regionen. Bygg verdens beste sykkelveinett mellom der folk bor i dag, og planlegg byene på Nord-Jæren langs disse!