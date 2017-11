For meg er det en selvfølge at staten må dekke minst halvdelen av utgiftene med restaurering av en av de eldste og best bevarte bygninger i Norge. Kirkerettens utgangspunkt om at bygging og vedlikehold av kirker er menighetens ansvar har så mange unntak at det ville være helt feil om ikke også Stavanger domkirke får et unntak. Unntak kan også begrunnes med bygningens karakter og egenart, uavhengig av dens funksjon som kirke i mer enn 1000 år.

Bidrar til Nidaros domkirke

Stavanger domkirke var ferdig og i bruk før Nidaros domkirke fikk sin endelige form. Selv om Nidaros er i en særstilling som kroningskirke, vil det ikke være urimelig at domkirker og kirker som er eldre enn Nidaros, får økonomisk støtte til restaureringstiltak som er helt nødvendige for at kirken ikke skal bli skadet på uopprettelig måte. Staten bidrar hvert år med betydelige beløp til restaureringsarbeidet i Nidaros domkirke, i budsjettet for 2018 med drøye 65 millioner kroner.

Domkirken i Hamar ble påbegynt et kvart århundre etter Stavanger domkirke, og var bare en ruin etter ødeleggelsen i den nordiske sjuårskrigen i 1567. Hvor mye bidro staten med til byggingen av den nye domkirken i 1866? I alle fall ble det brukt nær 100 millioner kroner, det meste fra staten, på å sikre domkirkeruinen i et gigantisk drivhus som sto ferdig i 1998.

Staten bidrar hvert år med flere titalls millioner kroner til sikring og vedlikehold av stavkirker. Det er svært gode grunner til å gjøre unntak fra prinsippet om menighetens ansvar for vedlikehold her.

Begrenset til trekirker?

Det er vanskeligere å forstå at disse grunner skal være begrenset til kirker av trematerialer. Stavanger domkirke er vesentlig eldre enn samtlige stavkirker. Det er vel behovet for vedlikehold og konsekvensene av at det unnlates som bør være avgjørende for om man skal gjøre unntak fra hovedprinsippet om at bygging og vedlikehold av kirker er menighetens ansvar, og ikke materialet som ble brukt for byggingen av kirken?