Barnehagesjefen gir seg ikke så lett når det gjelder å legge ned barnehageplasser i Tasta bydel. I fjor ville hun også legge ned barnehager på Tasta, men politikerne stanset dette fordi de framtidige prognosene for behov for barnehageplasser var for usikre.

Den påståtte overkapasiteten nå, skyldes etablering av en ny barnehage, i Byfjordparken på Kalhammeren. En barnehage som ikke er bygget og heller ikke ligger i Tasta bydel, men i bydelen Eiganes/Våland. 100 nye plasser her fra høsten 2018, gjør at barnehagesjefen har regnet seg fram til en overkapasitet i Tasta bydel.

Gjelder bydelsgrenser i barnehagesaken, må dette være uomtvistelig for alle bydeler.

Saksbehandlingsfeil

Nå foreslår barnehagesjefen å legge ned Veden, som er en del av Triade barnehage. Her står 30 barn i fare for å miste barnehageplassen sin i nærmiljøet. Et godt, trygt og stabilt barnehagemiljø rives i stykker som følge av saksbehandlingsfeil i Stavanger kommune. Et velfungerende, kommunalt barnehagebygg med høy kvalitet og godt fornøyde foreldre på Tasta, kan ryke for en ny aktør, hvis kvalitet er ukjent, i en annen bydel.

I kommunens beregning av kapasitet i de ulike bydelene, er bydelsgrenser lagt til grunn. Unntaket er ved vurdering av kapasiteten i Tasta bydel, hvor altså en barnehage som ennå ikke er bygget, kommer inn.

Udemokratisk manøver

Allerede på dette punktet foretar barnehagesjefen en udemokratisk manøver, slik at debatten om nedleggelser føres på feil grunnlag. Gjelder bydelsgrenser i barnehagesaken, må dette være uomtvistelig for alle bydeler.

Dersom 100 plasser i Byfjordparken barnehage tas ut av Tasta bydel, ligger det an til en underkapasitet i Tasta bydel i planperioden 2018-2022. Allerede i 2018 vil det være en underkapasitet på 30 plasser dersom Veden legges ned. Videre framover varierer tallene fra en overkapasitet på 16 plasser 2020 til en underkapasitet på 10 plasser i 2022.

Tallene er helt avhengige av at planlagte nybygg og rehabiliteringer leveres etter planen. En høyst usikker faktor. Kommer det bare én utsettelse her, kan det føre til underkapasitet. Et annet usikkert moment er prognosene for behovet for barnehageplasser. For Tasta bydel er behovet økt med over 50 plasser i året, med unntak av ett år, når planperiodene 2017-2021 og 2018--2022 sammenlignes.

Usikre prognoser

Denne økningen er skjedd bare på ett år. Noe som igjen viser hvor usikre prognosene er. Den konstruerte overkapasiteten i Tasta bydel skyldes altså at barnehagesjefen har lagt inn en ny, privat barnehage når det ikke er behov for dette. Selv når Byfjordparken barnehage plasseres uriktig i Tasta bydel, er det så stor usikkerhet i tallene at grunnlaget blir for usikkert til å legge ned kommunale barnehager.

Barnehagesjefen hevder i saksframlegget at det er inngått avtale med Byfjordparken barnehage AS. Et søk i Brønnøysundregistrene viser at dette selskapet ikke eksisterer. Har kommunen inngått en avtale med en barnehageaktør som ikke eksisterer? Hvem skal drifte denne barnehagen?

Videre undersøkelser fra foreldre har bekreftet at det ikke er inngått avtale med en barnehageaktør som skal drive barnehagen ennå, bare avtale om utbygging av barnehagen med Byfjordparken AS.

Kommunen skriver eksplisitt Byfjordparken barnehage AS i saken:

For foreldre som mest av alt ønsker ro og kontinuitet for barna sine i barnehagehverdagen, er det det lite tillitsvekkende når barnehager foreslås nedlagt på et høyst usikkert grunnlag. .

Åpne kort

Som foreldre har vi likevel tillit til at byens politikere ønsker å finne gode løsninger og beholde velfungerende barnehager i Tasta bydel, som det også er behov for. Vi må også kunne forvente at kommunen spiller med åpne kort og legger all relevant informasjon på bordet til de folkevalgte som tar store og inngripende avgjørelser for barna våre.