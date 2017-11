Denne uken stilles den norske stat for retten, anklaget for å ødelegge livsgrunnlaget til folket. Norges første klimasøksmål er i gang.

Mennesker og dyr på flukt

I Grunnlovens kapittel om menneskerettigheter slår paragraf 112 fast at folket har rett på et levelig klima. Verden har nå forstått at forbrenning av fossil energi skaper ødeleggende klimaendringer. Tar vi ikke grep vil tørke, ekstremvær og havnivåstigning gjøre tettbefolkede områder ulevelige, og redusere matproduksjonen vår og sende mennesker og dyr på flukt.

Det er allerede funnet mer olje enn vi kan ta opp. Vi kan simpelthen ikke åpne nye oljefelt om vi også skal sikre et stabilt klima. I 2016 valgte regjeringen likevel å åpne de mest sårbare havområdene i Arktis for oljeutvinning. Derfor mener Natur og Ungdom, Greenpeace og flere miljøorganisasjoner at regjeringen bryter grunnloven, og derfor går de til klimasøksmål mot staten.

Lykke til

Folkets grunnlovsfestede rettigheter må bli hørt. Grønn Ungdom vil stanse all oljeleting og starte en kontrollert 15-årig utfasing av oljenæringa, nettopp på grunn av det faktum at norsk oljepolitikk bidrar til å ødelegge planeten vår. Det er uforståelig at oljeavhengige politikere ønsker barna sine så vondt at de gjennomfører denne politikken, på tross av all kunnskapen vi besitter. Vi ønsker Natur og ungdom og resten av gjengen lykke til med klimasøksmålet!