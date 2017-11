Mats Danielsen (Frp) og Frode Myrhol (FNB) omtaler 8. november utbyggingen av Paradis sør og stengningen av Consul Sigvald Bergesens vei som uavhengige vedtak hvor de stemte for det første og mot det siste.

Annen oppfatning

Da synes politikerne å ha en annen oppfatning enn de som protesterte mot «monsterblokkene i Paradis». Allerede på første møte sa Bane NOR Eiendom at området skulle stenges for gjennomgangstrafikk. Høy utnyttelse krever dette hvis området skal være tiltrekkende innad. Planen er i tråd med det grønne skiftet. At den tilfeldigvis også gir utbygger maks profitt er greit for meg, så lenge det gagner byen totalt sett.

Prosjektdirektør Nikolay Schreuder argumenterer 10. november med knutepunktstrategi og 10-minuttersby. Dette er gode prinsipp som også lar seg oppfylle med lavere utnyttelse enda bedre tilpasset de lokale forhold enn vedtatte plan. Det kommer 416 boliger og 3000 arbeidsplasser på et relativt lite, geografisk lukket område. Selv med parkdrag blir utnyttelsen 212 prosent + kjellere. Dette øker presset på Hillevågsveien 1-5 prosent ifølge utbygger. En ekstern analyse sa 18 prosent. Slike avvik krever nøye vurdering.

Alle kan feile

Jeg berømmer Danielsen sin intensjon om å drive dynamisk politikk, men jeg reagerer når han beskriver dagens situasjon som uforutsett. Hvis det stemmer, så hadde de folkevalgte ikke satt seg godt nok inn i planen de stemte for. Med dette sagt kan alle feile. Dersom politikerne virkelig vil revurdere høyblokkene, tror jeg at nabolagene applauderer dette.