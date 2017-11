For noen uker siden ringte Svein Tuastad oss. Han ville gjerne skrive en kritikk av den nye antologien «Ingen mennesker er født frie. Kritikk av liberalismen», som vi har gitt ut i høst. Vi sendte ham derfor manus så han kunne skride til verket.

Resultatet har blitt kommentaren «Redd oss, Gerhardsen!», på trykk i Aftenbladet 6. november. Tuastad mener vår antologi er et symptom på idékrisa på venstresida, og beskylder oss for «nostalgi og proteksjonisme». Han slutter med en oppfordring om å ikke «sitje på tribunen og rope på Einar Gerhardsen», men heller komme seg tilbake på banen.

Oppklaring

Her fortjener leseren litt oppklaring: Einar Gerhardsens navn er ikke nevnt i denne antologien, verken som rop eller som hvisken. Ingen av bokas artikler omhandler spørsmål og globalisering og proteksjonisme.

«Ingen mennesker er født frie» er en antologi med liberalismekritikk. Dens hovedpåstand er at liberalistiske antologi har fått et hegemonisk grep i vår del av verden de siste fire tiår. Dette bekrefter Tuastad selv når han siterer tidligere SV-nestleder Rune Slagstad på at en sosialisme som ikke er «forankret i liberalismen», ikke har noen framtid. Når selv sosialismen skal forankres i den liberalistiske idétradisjon, så må vi kunne slå fast at liberalismen er blitt hegemonisk.

Hovedpunktene i vår kritikk av liberalismen er en usunn fiksering på det selvtilstrekkelige individ, en overdreven tro på markedet og en lang historie med demokratiskepsis og folkeforakt. Tuastad svarer ikke på noe av dette, i stedet presenterer han bare en lang rekke postulater. «Marxistiske eksperimenter har feila monumentalt» (også det norske sosialdemokratiet?). «Liberal teori er vår beste kur mot politisk tyranni» (det ser jo ut til å fungere utmerket i liberalismens høyborg USA for tida). Det er «umogleg å fornye venstresida» hvis man distanserer seg fra liberal teori (Hvorfor?).

Fri fantasi

Slik vi beskriver i antologien har sosialliberalismen og sosialismen hatt mange kontaktflater tidligere, men etter arbeiderbevegelsens framvekst har liberalismen gjennomgått en høyredreining. I dag er det fint lite «sosialt» igjen i liberalismen. Vi for vår del tror det er umulig å fornye venstresida uten å bryte med liberalismens hegemoni slik det framstår i vår del av verden. Når Norge ikke er «noko utstillingsvindu for forfall og egoisme», slik Tuastad av en eller annen grunn påstår at vi mener, skyldes det nettopp en lang historie der kollektiv organisering har spilt hovedrollen. Dersom ikke disse tradisjonene gjenreises, stikk i strid med liberalismens ideer om selvtilstrekkelige individer og markedet som problemløser, blir drømmer om å «sosialdemokratisera Europa», slik Tuastad ønsker, bare fri fantasi.