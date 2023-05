Hva om gratis buss tømmer sykkelstamveien?

Gratis buss er ikke til glede for alle i Stavanger, skriver innsenderen.

Tor Torkelsen Stavanger

Kopier lenke

Kopier lenke

Debatt Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av Aftenbladets debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

DEBATT: Gratis buss er jo sikkert populært blant de som har bussforbindelse. Hva skal folk som ikke har buss i nærområdet si? Hva skal alle i Stavanger kommune som er avhengige av bilen si? Utgifter til drivstoff og bompenger forsvinner ikke med gratis buss. De skal også betale eiendomsskatt og formuesskatt på huset sitt for å bo. Skal bilistene og huseierne betale for gratis buss? Og hva med sykkelstamveien til to milliarder kroner? Er det noen som gidder å sykle når det er gratis å ta buss? Kari og de andre politikerne hennes har tatt for mye tran. Fjern eiendomsskatten og utgiftene ved å eie og ikke minst leie, i stedet for dette valgflesket!