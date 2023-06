Gratis buss er billig og må innføres også i Sandnes

DEBATT: Jeg har vært talsperson og fremmet gratis kollektiv i kommunestyret i Sandnes i mange år. Nylig la jeg frem forslag om dette også i fylkestinget. Endelig har vi fått gjennomslag i Stavanger.

«Er det opp til Miljøpartiet, skal vi selvsagt ha gratis buss også i Sandnes», skriver Erlend Kristensen.

Erlend Kristensen MDG Sandnes

Kopier lenke

Kopier lenke

Debatt Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av Aftenbladets debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

Sveinung Stensland fra Høyre klager på at dette sender feil signaler om at vi er rike i vår region. Er det det eneste argumentet imot gratis buss? Skal vi tro Stensland, så burde vi heller gjemt pengene i en skuff og ikke sagt det til noen.

Et land som Estland innførte gratis kollektiv i 2013 i hovedstaden Tallinn. Det har vært en så stor suksess at det i 2018 ble utvidet til å gjelde hele landet. Når et land som Estland kan prioritere dette, hvorfor i alle dager kan ikke vi gjøre det i Norge? Dette handler om klimatiltak. Vi politikere er satt sjakkmatt i forhold til å øke bompengene eller innføre rushtidsavgift, som Transportøkonomisk institutt (TØI) heller anbefaler. Da må det være lov å prøve andre tiltak.

Dårlig bytte

Høyre i Stavanger vil til og med fjerne gratis buss og samtidig ta bort eiendomsskatten, som for det meste de rikeste betaler. Det vil i tilfelle være et svært dårlig bytte, for de aller fleste i Stavanger. La oss ta et regnestykke. Det hentes inn 280 millioner i eiendomsskatt. Deler vi dette på antall boenheter i Stavanger (67.666 ifølge SSB) blir det 4150 kr pr. bolig i snitt. Noen betaler null, mens de rikeste med de største og dyreste husene betaler mer. Buss koster 6300,- pr. voksen og 3588,- for en ungdom pr. år. For en familie med to voksne og to ungdommer, vil årskort koste nesten 20.000,-. Omtrent fem ganger så mye som en snitt familie betaler i eiendomsskatt. Det koster altså bare litt over en 100 lapp pr. person pr. måned å innføre gratis kollektiv. Endelig får vi mer igjen enn vi betaler i skatt!

Så til forskningen. TØI og andre viser til at gratis kollektiv ikke virker. Det blir en økning i bruken. Noe som følge av at flere gjennomfører reiser som de ellers ikke ville tatt. Er ikke det bra at folk kommer seg ut? Flere vil gå på kino eller spise ute, som er bra for næringslivet.

Endelig får vi mer igjen enn vi betaler i skatt!

Videre sier TØI at de som i dag går eller sykler, heller vil ta bussen. Vi er i den mest bilbaserte regionen i Norge, bygget for bilen og med lange avstander. Det er ikke mange som går fra Stavanger til Forus eller Sandnes. Jeg vil påstå at de som sykler, gjør det for trimmen sin del. Jeg kommer til å fortsette å sykle som før, men tar nok også oftere bussen fremfor bilen, når jeg ikke sykler. Håper ikke TØI tar det til inntekt for at jeg parkerer sykkelen og heller tar buss, når alternativet for de fleste som sykler, er bilen.

Kvaliteten er viktig

TØI vil heller forbedre kollektivtilbudet. Har vi dårlig kollektivtilbud? Sannheten er at vi mange steder har et veldig godt kollektivtilbud. Mobilitetsundersøkelsen til UiS for 2023 viser at 57 prosent er fornøyd eller svært fornøyde med kollektivtilbudet. 16,5 prosent nøytrale, 11,9 prosent vet ikke, mens bare 14,6 prosent er misfornøyde eller svært misfornøyde. Det er også slik at direkteruter er mer attraktive enn om en må bytte en eller flere ganger. Statistikken fra UiS viser av de som bruker kollektiv, er det 20 prosent som må bruke to kollektivmidler. For dem som må ta tre eller flere kollektivmidler er bruken tilnærmet null. Det viser at kvaliteten er viktig for at kollektiv skal være et alternativ. Men vi kan ikke få direkteruter til alle. Når et stort flertall er fornøyde, er tiden inne for gratistilbud for å få flere til å velge kollektiv fremfor bilen.

Er det opp til Miljøpartiet, skal vi selvsagt ha gratis buss også i Sandnes!