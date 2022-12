Anakronistiske kommisjoner

DEBATT: På mange måter er store kommisjoner for samfunnskritiske spørsmål en anakronisme. Alternative løsninger bør vurderes.

«Det er gode grunner for å stille spørsmål med hvor hensiktsmessige «demokratiske» kommisjoner er for å analysere samfunnskritiske spørsmål om forsvar, beredskap og energi», skriver Ivar Sætre.

Ivar Sætre Sivilingeniør

Debatt Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av Aftenbladets debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

Regjeringen har nylig oppnevnt tre kommisjoner:

De to første kommisjonene skal levere sin innstilling før sommeren 2023. Sistnevnte har fått utsatt frist til 1. februar 2023.

Kommisjonene har 15/16 medlemmer.

Av de 31 medlemmene i de to førstnevnte kommisjonene er det ingen teknologer. På tross av at kunnskap om teknologi er vesentlig for gjennomføring av beredskapstiltak, forsvarsmessige som totalt. Deltakerne har bakgrunn fra en rekke yrker og funksjoner, og kan sies å være representativt for samfunnet som helhet (utenom teknologi). Geografisk spredning er også rimelig god, selv om Oslo-området er overrepresentert med ca. 1/3 av medlemmene.

Raske endringer

Forrige forsvarskommisjon ga sin innstilling for over 30 år siden. Det er antakelig en vanlig periode for offentlige kommisjoner. I en tid med meget raske teknologiske endringer, og mulige eksterne (eller interne) farer og beredskap, kan det stilles spørsmål ved hvor relevante forslåtte tiltak vil bli.

Det kan også reises spørsmål ved hvorfor det er opprettet to kommisjoner for aktiviteter som henger meget nært sammen. Dette er riktig nok nevnt i mandatet for Totalberedskapskommisjonen, som til og med ledes av en tidligere forsvarssjef.

Beredskap lå tidligere under forsvarskomiteen i Stortinget, men ble i 2009 slått sammen med utenrikskomiteen. Beredskap ble da flyttet til justiskomiteen.

Forskeren Cecilie Hellestveit sa følgende i et intervju i Dag og Tid 24.12.2021.

«Vi må få ein plattform der vi kan forhandle om korleis verda skal forvalte dei våpna som teknologien no gir oss i rasande fart: autonome våpen frå drapsrobotar til stjernekrig, cyberbaserte masseøydeleggingsvåpen, manipulerende teknologier og syntetiske biovåpen.

Dette må komme inn i meir styrte former – politisk, økonomisk og militært. Teknologien kjem med uendelege potensial, men òg med utsikter til den totale katastrofen».

Det samme gjelder uten tvil den delen av beredskapen som retter seg mot ytre og indre farer som terror og andre forsøk på å skade samfunnet.

Norges Forsvarsforening har foreslått at ansvaret for beredskap bør flyttes tilbake til forsvarskomiteen. Det er et godt forslag. Forsvar mot ytre og indre farer, inkludert en uberegnelig natur, er to sider av samme sak.

Få med dybdekunnskap

Det er gode grunner for å stille spørsmål med hvor hensiktsmessige «demokratiske» kommisjoner er for å analysere samfunnskritiske spørsmål om forsvar, beredskap og energi. Selv om kommisjonene har anledning til, og helt sikkert benytter seg av faglig ekspertise ved universitet, institutt etc., er det tvilsomt om konklusjonene blir de beste når de skal vurderes og besluttes av en relativt stor gruppe av demokratisk utvalgte personer. Få av dem kan ventes å ha stor dybdekunnskap.

Det fins selvsagt mange alternative måter å gjøre dette arbeidet på. Nedenfor er et forslag vedrørende beredskap:

Opprett en totalberedskapskomité i Stortinget med ansvar for forsvar og beredskap.

Velg representanter med faglig kunnskap om, eller dokumentert stor interesse for, de saker komiteen har ansvar for.

I løpet av en stortingsperiode skal komiteen legge frem et forslag til en oppdatert strategi for totalberedskap for neste 4-årsperiode. Forslaget legges frem i det tredje året, og diskuteres/vedtas i Stortinget i det fjerde.

Som grunnlag for den oppdaterte strategien skal komiteen benytte seg av tilgjengelig ekspertise ved universitet, faginstitutt og bedrifter etter behov, gjennom utsetting av definerte oppgaver.

For å gi strategien et demokratisk innhold, opprettes databaser/nettsted der alle borgere gis anledning til innspill. Det er uten tvil et stort antall borgere med inngående kjennskap til flere sider av beredskapsaspektet som det bør lyttes til.

Andre komiteer kan organiseres tilsvarende.

Pågående arbeid i kommisjonene er det liten grunn til å stoppe. Det er mulig å starte en omlegging allerede i inneværende stortingsperiode, med en full omlegging i neste periode (2024-2028).