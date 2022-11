Brukermedvirkning i Stavanger bare på papiret?

KRONIKK: Bruker­medvirkning er en lovfestet rettighet. Man finner bruker­representanter i diverse utvalg og råd som skal ivareta rettig­hetene til de mest sår­bare i sam­funnet. Men har de reell innflytelse?

Er ønsket om å inkludere kun basert på Stavanger kommunes lovpålagte plikt om brukermedvirkning, eller er de oppriktig interessert i å la brukerne være med på å skape bedre tjenester?

Hege Lalid Brukerrepresentant og pårørende

Et enstemmig utvalg i helse og velferd i Stavanger kommune vedtok tirsdag 1. november å godkjenne administrasjonens forslag til nye avlastningsboliger på Mosvangen (saken går videre til formannskapet 24. november; red.mrk.). Bygningene er i strid med faglige anbefalinger fra statlig hold, men i seg selv estetisk fint, i hvert fall sett ut fra tegningene. Kommunen har høstet kritikk i prosessen, og begrepet brukermedvirkning er igjen satt på agendaen.

Avlastningsboligen deles i tre ulike bygg, koblet sammen med trapp og heis ned til felles parkeringskjeller.

I 2021 ble det gjennomført en landsomfattende pårørendeundersøkelse. Den viser at «pårørende er delt når det gjelder hvilken medvirkning man har i utformingen av tjenestetilbudet. 34 prosent er helt eller delvis enig i at man får medvirke, mens en litt større andel, 38 prosent, er helt eller delvis uenig».

Pårørendes medvirkning er samtidig ett av målene i regjeringens nye pårørendestrategi og handlingsplan for 2021–2025.

Rapporten «Hvor skal man begynne» fra Helsedirektoratet «viser at på tross av økt oppmerksomhet på brukermedvirkning, oppleves den reelle brukermedvirkningen fortsatt som lav».

Hva må til?

Hvis Stavanger kommune nå framover i større grad ønsker å involvere brukerrepresentanter for å ivareta brukermedvirkning, vil det ikke oppstå reell brukermedvirkning før følgende er oppfylt:

Anerkjennelse: Ingen kan ha kunnskap om alt. En brukerrepresentant sitter på kunnskap som absolutt bør bli lyttet til.

Som brukerrepresentant inn i denne konkrete prosessen oppleves det mangelfull aksept og anerkjennelse for den andres situasjon. Det har blitt sagt tydelig fra brukerrepresentanter at ingen har et ønske om å sende sine barn til denne store avlastningsboligen. Men kommunen har i møtene hatt mer tanke for hvor flott bygget skulle bli og hvilke andre attraktive tilbud som ville komme i samme område. At dette er en stor institusjon, har blitt forsøkt undertrykket med å vise til andre positive sider med bygget og området rundt.

Bruker­representantene kan ikke sies å ha blitt anerkjent med sin kunnskap og erfaring. Virkeligheten til de pårørende har dermed blitt underkjent.

Kunnskapsbasert praksis: Kommunen har i denne sammenhengen allerede før brukermedvirkningsprosessen kom til lagt premisset for hva den ønsket å få gjennomført. De har, til tross for protester mot størrelsen og utformingen av bygget, valgt å gå videre med et større bygg enn det som er faglig anbefalt og det som var synet til brukerrepresentantene. Brukerrepresentantene har ikke hatt en reell innflytelse på dette i det hele tatt. Dette vises gjennom at der er ikke blitt tatt hensyn til brukernes protester på antall plasser i dette bygget. Det som ble referert vedtatt, er bare strøket. Kommunen begrunner størrelsen blant annet med byggtekniske krav.

Den kunnskapsbaserte praksisen må framover legges til grunn for kommunens videre arbeid.

Kompensasjon: Å bli invitert inn i maktkorridorene i en kommune kan ha en stor verdi for alle parter. Men hvis kommunen framover skal involvere brukerne i videre prosess, må det i tillegg tas hensyn til disse representantenes hverdagsliv.

Møtene har blitt avholdt på dagtid, for det er da kommunens representanter har sin arbeidstid. Det kan virke som at Stavanger kommune ikke tenker på at de som skal drive med denne type frivillig arbeid som brukerrepresentanter, har et liv utenom. De fleste brukerrepresentanter er tilknyttet frivillige organisasjoner. De har ofte barn eller nære familiemedlemmer som har en eller annen form for funksjonsnedsettelse, som er motivasjonen for å engasjere seg. Men utenom dette er de ofte vanlige arbeidstakere som andre, de har barn og familie og sosiale nettverk som de ønsker å være en del av.

I dialogmøtene om de nye avlastningsboligene var noen nødt til å ta fri arbeid for å delta.

Det vil ikke kunne bli en reell brukermedvirkning hvis kommunens representanter alene setter agenda og tidspunkter for møter og har avgjørende makt når det gjelder hvordan møtene skal organiseres. Medvirkningen må også tilpasses brukerrepresentantene på en hensiktsmessig måte.

Hvor bør veien gå videre?

Nylig gikk det ut en e-post til utvalgte brukerrepresentanter om tilbud til å delta i en «workshop» i forbindelse med planlegging av nytt bofellesskap for unge med nedsatt funksjonsevne. Det er veldig bra at Stavanger kommune tar sitt ansvar på alvor og involverer brukerorganisasjoner og brukere av tilbudene. Men hva er motivasjonen til kommunen? Er ønsket om å inkludere kun basert på kommunens lovpålagte plikt om brukermedvirkning, eller er de oppriktig interessert i å la brukerne være med på å skape bedre tjenester?

Stavanger kommune har store prosjekter på gang, og jeg velger å tro at de ønsker brukernes synspunkter og deltakelse for å skape gode forhold for alle innbyggere. Brukermedvirkning i praksis må nå framover i større grad ha fokus på samskaping med brukerne. Kun da blir brukermedvirkning noe annet enn bare et flott ord skrevet på et papir.