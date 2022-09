Hvem vil du skal møte barna dine i klasserommet?

DEBATT: Nå er over 3100 flere lærere tatt ut i streik. For noen kan det nok oppleves umusikalsk at lærerne etter to år med pandemi velger å gå ut i streik, men sannheten er at lærerne streiker for elevene.

Hvem ønsker du skal møte dine barn i barnehagen og på skolen? Ønsker du ansatte med lærerutdanning, bør du støtte denne streiken.

Karen Joanna Melby Myhre Leder av Pedagogstudentene sitt lokallag på Universitetet i Stavanger (UiS)

Vi har en lærermangel. Nesten en av fem som er ansatt i skolen, mangler godkjent lærerutdanning. På Universitetet i Stavanger sine nettsider ligger det i skrivende stund ute restplasser på flere lærerutdanninger. Skolene sliter allerede med å få nok kvalifiserte lærere, og universitetene greier ikke trekke til seg nok studenter til lærerstudiene.

Så jeg spør deg, hvem vil du at skal møte barna dine når de skal i barnehagen og på skolen? Jeg er på mitt siste år på lektorutdanningen 8. til 13. trinn ved Universitetet i Stavanger. På mitt studium er det ikke uvanlig å høre at man trives i klasserommet, er fornøyd med fagene man har valgt, men likevel så ønsker man ikke å bli lærer. Læreryrket er et krevende yrke hvor du skal fylle mange roller på kort tid. Hvis du opplever at du ikke strekker til, følger en klump i magen og dårlig samvittighet fordi det er barna det går ut over.

Det er barna i barnehagen og elevene som ikke får den tilretteleggingen de har krav på, den støtten de trenger eller oppfølgingen de mangler. I tillegg til at flere i min klasse ikke planlegger å jobbe i skolen, viser tall fra SSB at hver femte av oss som begynner å jobbe i skolen vil slutte etter 10 år. Jeg gleder meg til å gå ut i læreryrket. Jeg har jobbet i skolen gjennom alle årene mine på lærerstudiet, og har gjennom praksis fått se mitt fremtidige yrke. Et yrke jeg virkelig brenner for.

Jeg ønsker det beste for barna i barnehagen og elevene på skolen, derfor heier jeg på streiken. Jeg vet hvor viktig det er med kvalifiserte lærere som sitter med den nødvendige kompetansen, for å gi elevene det de har krav på. Lønn vil ikke løse lærerkrisen alene, men det er her skoen trykker nå. Fremtidig økonomi er nemlig en viktig faktor når man skal søke studier og begynne å jobbe. Hvem ønsker du skal møte dine barn i barnehagen og på skolen? Ønsker du ansatte med lærerutdanning, bør du støtte denne streiken, for det er barna og elevenes behov for kvalifiserte lærere det streikes for nå.

