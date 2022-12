Nå må Rogalandsbenken manne seg opp for det nye sykehuset vårt!

Nå må de 14 klare å manne seg og komme med en felles erklæring. At de vil prioritere byggetrinn 2 ved SUS. At de skal kjempe for det foran alle andre statlige investeringssaker i Sør-Rogaland.

Per A. Thorbjørnsen Stavanger

Nye SUS: Har Rogaland sine stortingsrepresentanter tatt juleferie allerede. Det er saktens grunn til å undres. Eller har de fått berøringsangst for alt som har med Stavanger universitetssjukehus (SUS) å gjøre?

Det har seg nemlig slik at både styreleder og direktør ved sykehuset i klartekst har vist til at vi får store driftsmessige konsekvenser med en ytterligere, lengre utsettelse, ja på ubestemt tid. Hovedtillitsvalgte, tillitsvalgte og forbundsledere har ropt varsku. Sist ute var Gunn Elin Rossland er tillitsvalgt i Norsk Sykepleierforbund på SUS og økonomidirektør ved SUS, Tor Albert Ersdal i en reportasje i TV 2.

I oktober var det leder av Norsk Sykepleierforbund, Aud Hølland Riise som etterlyste et politisk engasjement. Jeg skrev et innlegg her i avisen og minnet spesielt stortingspolitikerne våre at det var ganske pinlig at de ikke hadde gitt et offentlig svar. Per i dag har fortsatt ingen kommentert innlegget til Aud Hølland Riise.

Har stortingspolitikerne blitt feige? Har de blitt totalt tafatte? Stortingspolitikere som ellers uttaler seg både i tide og noen ganger i utide har blitt tause. Forstå det den som kan. Det er for seint å komme halsende enkeltvis nå. Nå må de 14 klare å manne seg og komme med en felles erklæring. At de vil prioritere byggetrinn 2 ved SUS. At de skal kjempe for det foran alle andre statlige investeringssaker i Sør-Rogaland.

Sykehus med solid kvalitet, med de beste arbeidsforhold og god effektivitet er en av de viktigste grunnpilarene i vårt helsetilbud. Et nytt byggetrinn 2 må komme raskt, det er av stor, stor betydning for alle som sokner til sykehuset. Det angår oss alle. Vi må våkne nå i forhold til det som skjer. Det er for seint å reagere om fem, seks år. Men det kan se ut som om de som skal våke over saken, har sovnet. Eller?