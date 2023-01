Kunsten å jubilere

KRONIKK: Om to år fyller Stav­anger og Dom­kirken 900 år. Et jubileums­år som fram til nå har vært lite kjent blant byens inn­byggere. Så hvorfor jubilere? Hva betyr det egentlig om byen du bor i er 100, 500 eller 900 år gammel?

Stavanger domkirke har en sentral rolle i byens historie. Slik ser Norges best befarte middelalder­katedral ut når den ikke er skjult av stillaser og plast.

Lena Antonius Prosjektleder for Stavanger 2025

Arbeidet med 900-årsjubileet begynte med en spørre­undersøkelse i 2020 som viste at rett over 10 prosent av inn­byggerne i Stavanger visste at byen blir 900 år i 2025. Én av ti. Det var med andre ord ingen nevne­verdig for­ventning eller stolt­het knyttet til våre 900 år med by- og kirke­historie.

I skrivende stund er det ett år og 352 dager til Stavanger skal feire at det er 900 år siden Dom­kirken ble bygget, bispe­dømmet ble etablert og Stavanger ble det vi vil kalle en by.

Nylig ble den samme spørre­undersøkelsen gjennom­ført på ny. Jeg skal avsløre hvor­dan det står til med kjenn­skapen til 900-årsjubileet i dag, men først noen tanker om hvorfor et slikt jubileum er viktig.

Forstå tiden vi lever i

Et jubileum gir anledning til feiring, som i seg selv kan være god nok grunn til å sette i gang. Desto viktigere er det at vi bruker det historiske tilbake­blikket til å forstå tiden vi lever i.

Da Stavanger feiret 800 år i 1925, ble jubileet brukt som et strategisk grep i nedgangs­tider, for å styrke Stavangers status og satse for framtiden. Så vidt meg bekjent er det første gang Stavanger har feiret års­tallet 1125. Kanskje man grep til 1125 fordi man så behovet for et jubileumsår? Det ble en brekk­stang for å få tilbake bispe­setet som Stav­anger mistet til Kristian­sand noen år­hundrer tidligere.

Kong Haakon åpnet Stavanger kunst­forenings nye bygg og gjestet jubileums­festen i Bjergsted. Under gjen­inn­settelsen av bispe­setet ble det hengt opp høyt­talere i skole­gården i Kongs­gård som samlet tusenvis av mennesker som hang i trærne og over gjerdene for å få med seg hva som skjedde på inn­siden av dom­kirke­veggene. Det skal ha vært 15.000 personer til stede, av et inn­bygger­tall på rundt 50.000. Det svarer til at 45.000 personer samler seg i Vågen til jubileums­gud­stjeneste 8. juni 2025.

Å velge fortelling

I 1975 feiret Stavanger 850 år, ikke lenger som en by og et bispe­dømme i ned­gangs­tid, men i om­stilling. Stavanger-regionen sto i starten av olje­alderen og en velstands­økning ingen kunne fore­stille seg. I jubileums­magasinet skrev man at «Stavanger er i dag inne i en sterk vekst­periode som byr på prob­lemer og ut­fordringer som var ukjente for bare få år tilbake». Igjen ble det invitert til folke­fest i Bjerg­sted. Interessant nok ble en av hoved­for­tellingene i 850-års­jubileet at det var 150 år siden starten på utvandringen i 1825. Kanskje fordi fortellingen om det inter­nasjonale Stav­anger og til­knyt­ningen til USA ble opp­fattet som relevant for identiteten som oljeby i vekst?

Hvorfor feirer vi i 2025? På samme måte som i 1925 og 1975 vet vi ikke hva de neste tiårene har i ermet. Vi er nok en gang bevisst på at vi står overfor en omstilling, og på at vi må snu fortellingen om olje­byen til fortellingen om energi­hovedstaden. Vi vet også at uten­for­skap og polarisering er blant de største sam­funns­utfordringene vi må løse. En jubileums­feiring kan brukes til å skape inkluderende, felles opp­levelser som bringer ulike mennesker sammen og gir felles referanse­punkter.

Domkirken får selskap

Domkirken og Bjergstedparken får selskap av Peders­gata og Ulland­haug som sentrale jubileums­arenaer. Når jubel­året er ferdig, skal det ikke være mulig å være bosatt i Stav­anger uten å vite at du rusler forbi en 900 år gammel middel­alder­katedral hver gang du er en tur i sentrum. Og noen vil kanskje sende en tanke til Sigurd Jorsal­fare som på 1100-tallet ville gifte seg en tredje gang og måtte skjenke midler til byggingen av en ny dom­kirke for å få biskopens vel­signelse.

Pedersgata spiller en nøkkel­rolle i koblingen mellom det tradisjonelle by­sentrum og Stavanger øst, og gate­løpet rommer for­tettet stavanger­historie. Peders­gata er et område i trans­formasjon og vekker engasjert debatt om hva framtidens Stav­anger skal være. Ulland­haug har blitt universitets­område og arena for innovasjon og forskning. Fram­tidens syke­hus bygges her, og Ulland­haug­tårnet er et regionalt lande­merke som rep­resen­terer både historie og fram­tid.

Spor som varer

Overskriften «Kunsten å jubilere» er hentet fra en bok som handler om nettopp kunsten å skape en jubel­fest. Formuleringen er så fin fordi den impliserer at jubilering er en kunst man må mestre, og som ikke blir vellykket av seg selv. Noe må stå igjen etter at jubel­året er avsluttet, slik at jubileet selv blir en fortelling som skaper felles­skap og steds­identitet.

Et jubileum har den kraften vi velger å gi det. På samme måte som i 1925, må vi spør oss selv hvordan vi vil bruke mile­pælen og den ekstra opp­merk­som­heten som ligger i 2025.

Og hvordan det står til med kjenn­skapen til 900-års­jubileet? I dag svarer 26 prosent av innbyggerne i Stav­anger kommune riktig på spørs­målet om hvor mange år vi skal feire i 2025. Ett år og 352 dager før jubileums­året starter 1. januar 2025, vet én av fire i Stav­anger at 900-års­feiringen begynner å nærme seg.